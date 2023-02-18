جنوح سفينة تجارية قبالة المغرب وإنقاذ بعض أفراد طاقمها (فيديو)

جنحت، اليوم السبت، سفينة تجارية، قادمة من الأوروجواي في اتجاه لبنان، بعرض البحر قبالة ساحل منطقة مارينا سمير بمدينة المضيق في المملكة المغربية.

وأوضحت تقارير إعلامية محلية إن ميناء «مارينا سمير» شهد استنفارا كبيرا صباح اليوم لإنقاذ طاقم السفينة، التي كانت محملة بالسلع والبضائع.

وجنحت السفينة قبالة المغرب جراء مشكلة في المحرك وسط ظروف غير مناسبة للملاحة بحسب ما ذكر موقع القناة «الثانية» المغربية.

وأضافت أن السلطات نجحت في إنقاذ 8 من أفراد طاقم السفينة الجانحة، منوهة بأن عمليات الإنقاذ ماتزال متواصلة للبحث عن شخص واحد مفقود.

وأظهرت مقاطع فيديو عناصر الدرك الملكي والبحرية الملكية المغربية والقوات المساعدة والوقاية المدنية تعمل جاهدة على نقل الأشخاص من السفينة إلى بر الأمان، وسط رياح قوية وأمواج عاتية.

فيما كثفت جهود فرق التدخل عملها على تأمين وحماية الساحل من التلوث، تحسبا لأي تسرب للمحروقات من خزان وقود السفينة الجانحة.