أستاذ استثمار لقناة الحياة: الإصلاح الاقتصادي يبدأ بالقطاع النقدي

قال الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار، إن القيادة السياسية مهتمة بقطاعي الصناعة والزراعة كونهما الأكثر أهمية للاقتصاد المصري، ودائما ما يكونان سببا لأي تعثر اقتصادي، «لما بنعمل إصلاح اقتصادي بشكل عام بنبدأ بالإصلاح النقدي والمالي وبعد اجتيازه نعمل على الإصلاح الهيكلي».

إبراهيم: بدأنا الإصلاح الهيكلي للدولة عام 2019

وأضاف «إبراهيم»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «الحياة اليوم»، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، والمذاع على فضائية «الحياة»، أن الدولة نجحت في الإصلاحات النقدية والمالية، ومع البدء في الإصلاح الهيكلي عام 2019 واجهت مصر كباقي العالم جائحة كورونا ثم الأزمة الروسية الأوكرانية، والتي أوصلت الوضع العالمي بأن يمر بأزمة داخلية.

واستطرد: «قطاع الصناعة والزراعة من أكثر القطاعات اللي ممكن البناء عليها لتحقيق التنمية المستدامة، وهما دول القطاعين اللي عاملين عجز مزمن في الوقت الحالي بالميزان التجاري المصري، حيث إن قدر ما يتم استيراده أعلى بكثير مما يتم تصديره، ما ينعكس بالسلب على ميزان المدفوعات».