استئناف ضخ الغاز الروسي إلى بولندا وبلغاريا بعد قطعه لخلاف المدفوعات

قال وزير الطاقة البلغاري، اليوم الأربعاء، إنّ الحكومة في صوفيا تفي بالتزاماتها بموجب العقد الحالي مع «غازبروم»، وأشار إلى أنّ إمدادات الغاز للمستهلكين مضمونة لمدة شهر على الأقل.

وأضاف وزير الطاقة البلغاري: «صوفيا دفعت تكاليف توصيل الغاز لشهر أبريل وسيكون توقف الإمدادات انتهاكا للعقد الحالي».

جاء ذلك عقب إعلان شركة «غازبروم»، الروسية وقف إمدادات الغاز إلى بولندا وبلغاريا بسبب خلاف بشأن المدفوعات، فيما نقلت وكالة رويترز قبل قليل أنّ إمدادات الغاز الروسية جرى استئنافها إلى بولندا، وفق نبأ عاجل نقلته شبكة «سكاي نيوز عربية».

تهديد روسي بقطع إمدادات الغاز

وقالت بولندا وبلغاريا إن شركة الطاقة الروسية «غازبروم»، أبلغتهما أنها ستتوقف عن تزويد الغاز للدول غير الصديقة التي ترفض الدفع بالروبل.

وتُظهر البيانات الواردة من شبكة الاتحاد الأوروبي لمشغلي نقل الغاز أن إمدادات بولندا انقطعت لفترة وجيزة يوم الأربعاء، ولكن تم استئنافها منذ ذلك الحين، وقالت بلغاريا في وقت مبكر من يوم الأربعاء إن الغاز مستمر في التدفق في الوقت الحالي، وترفض البلدان الدفع بالروبل الروسي كما طالب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

مصادر بديلة للغاز الروسي

وقالت بلغاريا، التي تعتمد على «غازبروم»، في أكثر من 90% من إمدادات الغاز، إنها اتخذت خطوات للعثور على مصادر بديلة لكن لا توجد قيود على استهلاك الغاز حاليا، بينما قالت وارسو إنها تستطيع الحصول على الغاز من مصادر أخرى.

يذكر أنّه بدأ تشغيل خط أنابيب جديد لـ نقل الغاز من النرويج ، يعرف باسم «أنابيب البلطيق»، في أكتوبر الماضي ويجب أن تصل إلى طاقتها الكاملة بحلول نهاية العام ويمكن أن تحل محل جميع عمليات التسليم الروسية.