مصرع أم وطفليها في تسرب غاز داخل شقة سكنية بالإسكندرية

لقيت ربة منزل واثنان من أبنائها مصرعهم إثر حدوث تسرب للغاز وذلك بمنطقة كرموز غربي محافظة الإسكندرية، مساء اليوم السبت، فيما تكثف الأجهزة الأمنية من تحقيقاتها للتأكد من كون الحادث عارض أم وراؤه شبهة جنائية.

بدأت الواقعة بتلقي اللواء خالد البروى، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من قسم شرطة كرموز، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بوفاة ربة منزل وطفليها نتيجة تسرب الغاز في شقة سكنية بالإسكندرية.

تفاصيل تسريب غاز بالإسكندرية

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وضباط قسم شرطة كرموز ورجال المباحث الجنائية رفقة سيارتين للاسعاف ومسؤولي الحي إلى موقع الحادث وتبين صحة الواقعة.

وبسؤال شهود عيان الواقعة، أوضحوا أن الأب فور عودته إلى منزله فوجئ بوفاة زوجته واثنين من الأطفال صغار السن وتبين انبعاث رائحة قوية من الغاز.

نقل الجثامين إلى مشرحة كوم الدكة

جرى نقل جثامين المتوفيين الثلاثة إلى مشرحة كوم الدكة ووضعها تصرف جهات التحقيق المعنية، وبدأت جهات التحقيق المعنية مباشرة تحقيقاتها حول الواقعة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت الجهات المعنية لمباشرة التحقيق في الواقعة.