السيطرة على حريق في شقة سكنية غرب الإسكندرية دون إصابات   

سيطرت الحماية المدنية بالإسكندرية على حريق نشب في شقة سكنية بمنطقة بحري غرب الإسكندرية، دون إصابات أو وفيات، ولم يُعرف سبب اندلاع النيران حتى الوقت الراهن.

وتلقت قوات الحماية المدنية بالإسكندرية بلاغ يفيد اندلاع حريق في شقة سكنية بشارع الجمرك بمنطقة بحري، وتم الدفع بسيارات الإطفاء.

وتم السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات أو تلفيات، وتم تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة بالحادث لمعرفة أسباب اندلاع الحريق.

توصيات الحماية المدنية لتجنب الحرائق في الشاء

وقدمت إدارة الحماية المدنية مجموعة من الأخطاء التى يقع فيها معظم المواطنين خلال فصل الشتاء، وتسبب ماسا كهربائيا، ما يتسبب في نشوب حرائق داخل الشقق والمنازل، وشملت عدم تشغيل الدفايات في غرف مغلقة تماما ساعات عديدة، وعدم ترك جزء من الباب أو الشباك مفتوحا أثناء تشغيلها أو منع دخول تيار هوائي للغرفة وحدوث تبديل للهواء.