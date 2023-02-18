إنقاذ أسرة بينهم طفل من تحت أنقاض الزلزال المدمر في تركيا.. معجزة جديدة

أخرجت فرق الإنقاذ في تركيا، اليوم السبت، عائلة سورية من 3 أشخاص بينهم طفل، من تحت أنقاض مبنى وسط مدينة أنطاكيا بولاية هطاي في جنوب تركيا بعد مرور 13 يوما على الزلزال المدمر، الذي ضرب جنوب تركيا وشمال سوريا في السادس من فبراير الجاري.

وتتكون العائلة من الأب والأم وطفلهما البالغ من العمر 12 عاما، وجرى انتشال الـ3 أفراد أحياء، إلا أن الطفل توفى بعد ذلك وفقا لما أفادت قناة «العربية».

إنقاذ الأب والأم

وتوفى الطفل ذوي الـ12 عاما بعد محاولات عديدة من الطواقم الطبية لإنعاشه، فيما جرى نقل الأب سمير محمد عكار وزوجته رغدة إلى مستشفى في ولاية أضنة لتلقي العلاج.

وجرى العثور أمس الجمعة، على رجل يدعى هاكان ياسين أوغلو 45 عاما، تحت الأنقاض فى مدينة هطاي قرب الحدود السورية، بعد 12 يوما من وقوع الزلزال المدمر، كما عثر على 3 ناجين آخرين أمس وسط أنطاكية.

وتعد عملية انتشال أفراد أحياء من تحت الأنقاض أشبه بالمعجزة وخاصة بعد أكثر من 5 أو 6 أيام من أي زلزال، وفقا لما أكد عدد من الخبراء أنه أمر غير عادي.

47 ألف قتيل حصيلة الزلزال

ووفقا لوكالة رويترز، أكد أحد أعضاء فرق الإنقاذ الطبي التركية سابقاً أن بوسع من هم تحت الأنقاض البقاء على قيد الحياة بشكل عام لمدة تصل إلى خمسة أيام، معتبرا أن أي شيء يتجاوز خمسة أيام يعد من المعجزات بحسب ما نقلت وكالة رويترز.

يشار إلى أنه آخر حصيلة رسمية للزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا في السادس من فبراير الجاري، وبلغت قوته 7.8 درجة وصلت إلى 47 ألف قتيل.