ارتفاع عدد ضحايا زلزال شرق المتوسط إلى أكثر من 46 ألف فى تركيا وسوريا

ارتفع عدد ضحايا زلزال شرق المتوسط الذى ضرب تركيا وروسيا في السادس من فبراير الجاري، إلى أكثر من 46 ألف قتيل، وذلك بعد نحو 12 يوما من وقوع الكارثة، وتسجل أعداد الضحايا ارتفاعا يوميا في البلدين.

وأعلن رئيس إدارة الكوارث والطوارئ التركية، يونس سيزار، ارتفاع عدد ضحايا الزلزال المدمر إلى 40642 اليوم.

ارتفاع عدد ضحايا الزلزال فى تركيا إلى أكثر من 40 ألف

ووفقا لفرانس برس بلغ عدد ضحايا الزلزال فى سوريا حتى الآن نحو 5800 منذ السادس من فبراير وحتى اليوم.

ونوهت فرق وكالة فرانس برس إلى أن فرص النجاة تراجعت حول مركز الزلزال شمالا في المناطق الجبلية، وحتى المناطق الثلجية، منوهة إلى انخفاض درجات الحرارة إلى 15 درجة مئوية تحت الصفر ليلا.

وتشير التوقعات إلى أن عدد الضحايا سيشهد رتفاعا كبيرا بالنسبة إلى عدد المنشآت السكنية التي دمرها الزلزال، والذي يقدر بنحو 264 ألف مع وجود كثيرين في عداد المفقودين.

وبشأن عدد المفقودين لم تذكر تركيا أو سوريا عدد المفقودين إثر الزلازل المدمر فيما تكثف وكالات الإغاثة الدولية جهودها لمساعدة الملايين الذين تشردوا بفعل الزلزال وليس لديهم مأوى سوى الخيام أو المساجد أو المدارس

لا توجد إحصائية بأعداد المفقودين

ويعد الزلزال الذى ضرب سوريا وتركيا فى السادس من فبراير الماضى وبلغت قوته 7,8 درجة واحدا من أسوأ الكوارث في المنطقة.

فى السياق ذاته، ناشدت الأمم المتحدة الخميس العالم لجمع أكثر من مليار دولار لمساعدة عمليات الإغاثة التركية، وذلك بعد يومين من مناشدتها لجمع 400 مليون دولار للسوريين.