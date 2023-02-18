بدء حلقة جديدة من برنامج «شارك تانك».. بث مباشر

انطلقت حلقة جديدة من برنامج «شارك تانك» المذاع على فضائية CBC بمجموعة جديدة من رواد الأعمال الشباب، ليقدموا تجربتهم أمام لجنة التحكيم من أجل الحصول على التمويل اللازم، ويمكنكم مشاهدة الحلقة عبر البث المباشر التالي.

أفضل الأفكار للأعمال والشركات الناشئة

يذكر أن شارك تانك - Shark Tank هو برنامج لاكتشاف المخترعين والمبدعين والمبتكرين ورواد الأعمال، الذين لديهم أفضل الأفكار للأعمال والشركات الناشئة في كافة المجالات، ويبحثون عن فرصة لبدء مشروعاتهم أو تعظيم استثماراتهم الخاصة، ويتم اختيار الأفكار المشاركة اعتمادا على مدى جاذبية العرض الذي يقدمه صاحب الفكرة، ويتم تمويلهم من مجموعة من أقوى المستثمرين المصريين.

وجرى عرض 14 موسما من البرنامج فى الولايات المتحدة، ليصبح البرنامج الأول فى عالم المال والأعمال على مستوى العالم، كما جرى إنتاج البرنامج في 46 دولة مختلفة، وحصل على العديد من جوائز إيمي لتميزه في الفكرة التي يقدمها وقدرته على اكتشاف المواهب فى عالم المال والأعمال وتقديم فرص حقيقية للنجاح، وبلغت قيمة مشاركات البرنامج حتى الآن أكثر من 600 مليون دولار كاستثمارات فى مختلف المشروعات.

وتضم لجنة تحكيم بالبرنامج كل من أحمد السويدي، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة السويدي إلكتريك، وهيلدا لوقا، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة MITCHA، محمد منصور، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لكل من «شركة إنفينيتي سولار» وشركة «إنفينيتى كابيتال انفستمنت»، عبدالله سلام، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة مدينة نصر للإسكان والتعمير، ومحمد فاروق، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لشركة Mobica Designs، وأيمن عباس، رجل أعمال أسس شركة Egyptian Chinese drilling co وكان رئيسًا لـ5 شركات مختلفة.