مؤسس «بيكادو» لـ شارك تانك مصر: تعليم اللغات بطريقة أوروبية

استعرض عمرو الجارحي مشروعه «بيكادو»، أمام لجنة تحكيم برنامج «شارك تانك مصر» الذي يُعرض على فضائية CBC.

تعليم الأطفال

وطلب «الجارحي» مؤسس مشروع 3.5 مليون جنيه مقابل نسبة 8% حصة من مشروعه، قائلا إن فكرة مشروعه هو تطبيق لممارسة اللغات للأولاد من سن 4 لـ16 سنة، مع أولاد آخرين من سن 13 لـ17 سنة، من مصر ودول مختلفة مدربين من «بيكادو»، ويستخدمون منهج بيكادو، الذي يعتمد على الاستماع والتحدث، ومتوافق مع التعليم الأوروبي للغات، لافتا إلى أن التطبيق يقدم تدريبات يومية باستخدام الذكاء الاصطناعي، عبارة عن فيديوهات ترسل إلى الطفل يوميا ويسجل جمل قيلت فيها.

أفضل الأفكار للأعمال والشركات الناشئة

يذكر أن شارك تانك - Shark Tank هو برنامج لاكتشاف المخترعين والمبدعين والمبتكرين ورواد الأعمال، الذين لديهم أفضل الأفكار للأعمال والشركات الناشئة في كافة المجالات، ويبحثون عن فرصة لبدء مشروعاتهم أو تعظيم استثماراتهم الخاصة، ويتم اختيار الأفكار المشاركة اعتمادا على مدى جاذبية العرض الذي يقدمه صاحب الفكرة، ويتم تمويلهم من مجموعة من أقوى المستثمرين المصريين.

وجرى عرض 14 موسما من البرنامج في الولايات المتحدة، ليصبح البرنامج الأول في عالم المال والأعمال على الصعيد العالمي، كما تم إنتاج البرنامج في 46 دولة مختلفة، وحصل على العديد من جوائز إيمي لتميزه في الفكرة التي يقدمها وقدرته على اكتشاف المواهب في عالم المال والأعمال وتقديم فرص حقيقية للنجاح، وبلغت قيمة مشاركات البرنامج حتى الآن أكثر من 600 مليون دولار كاستثمارات في مختلف المشروعات.

وتضم لجنة تحكيم بالبرنامج كلًا من أحمد السويدي، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة السويدي إلكتريك، وهيلدا لوقا، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة MITCHA، محمد منصور، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لكل من «شركة إنفينيتي سولار» وشركة «إنفينيتي كابيتال إنفستمنت»، عبدالله سلام، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة مدينة نصر للإسكان والتعمير، ومحمد فاروق، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة Mobica Designs، وأيمن عباس، رجل أعمال أسس شركة Egyptian Chinese drilling co وكان رئيسًا لـ5 شركات مختلفة.