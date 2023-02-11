مؤسس «كورويدا» لـ شارك تانك مصر: جهاز لفحص وتصوير شبكية العين عبر الموبايل

استعرض سامح نبيل، مشروع «كورويدا» أمام لجنة تحكيم برنامج «شارك تانك مصر» الذي يُعرض على فضائية CBC.

جهاز لتصوير شبكية العين

وطلب «نبيل» مؤسس المشروع 8 ملايين جنيه مقابل 5% من حصة المشروع، قائلا إن فكرة مشروعه عبارة عن جهاز لفحص وتصوير شبكية العين بشكل بسيط عبر الموبايل، عبارة عن خوذة وعدسة، لافتا إلى أن الجهاز صغير وبسيط وسهل التنقل والاستخدام، كما أن تكلفته 7500 جنيه فقط، ويستخدمه الطبيب مع 20% من الحالات.

أفضل الأفكار للأعمال والشركات الناشئة

يذكر أن شارك تانك - Shark Tank هو برنامج لاكتشاف المخترعين والمبدعين والمبتكرين ورواد الأعمال، الذين لديهم أفضل الأفكار للأعمال والشركات الناشئة في كافة المجالات، ويبحثون عن فرصة لبدء مشروعاتهم أو تعظيم استثماراتهم الخاصة، ويتم اختيار الأفكار المشاركة اعتمادا على مدى جاذبية العرض الذي يقدمه صاحب الفكرة، ويتم تمويلهم من مجموعة من أقوى المستثمرين المصريين، وقد تم عرض 14 موسما من البرنامج فى الولايات المتحدة، ليصبح البرنامج الأول فى عالم المال والأعمال على مستوى العالم، كما تم إنتاج البرنامج في 46 دولة مختلفة، وحصل على العديد من جوائز إيمي لتميزه في الفكرة التي يقدمها وقدرته على اكتشاف المواهب فى عالم المال والأعمال وتقديم فرص حقيقية للنجاح، وبلغت قيمة مشاركات البرنامج حتى الآن أكثر من 600 مليون دولار كاستثمارات فى مختلف المشروعات.

وتضم لجنة تحكيم بالبرنامج كلًا من أحمد السويدي، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة السويدي إلكتريك، وهيلدا لوقا، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة MITCHA، محمد منصور، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لكل من «شركة إنفينيتي سولار» وشركة «إنفينيتى كابيتال انفستمنت»، عبدالله سلام، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة مدينة نصر للإسكان والتعمير، ومحمد فاروق، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لشركة Mobica Designs، وأيمن عباس، رجل أعمال أسس شركة Egyptian Chinese drilling co وكان رئيسًا لـ5 شركات مختلفة.