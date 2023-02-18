إيمان الحصري تشيد بـ«الوطن» بسبب صورة «الكلاب»: لقطة حلوة

وجهت الإعلامية إيمان الحصري، تحية إلى جريدة الوطن، بسبب الصورة المؤثرة التي التقطها المصور الصحفي الزميل جاسر أحمد، لكلاب تحتضن شقيقها بعد وفاته في ختام مولد السيدة زينب.

وقالت الحصري، خلال تقديم حلقة اليوم من برنامج مساء DMC على قناة DMC: «لقطة حلوة أوي أحيي كل القائمين عليها، والأجمل من اللقطة هو رد فعل القائمين عليها، الناس أظهروا جانبا كبيرا من الرحمة بهذا المشهد».

ممر شرفي

وأضافت أنه في تقليد هو الأول من نوعه بالمؤسسات الصحفية المصرية، نظم صحفيو «الوطن» ممرا شرفيا لتكريم الزميل المصور جاسر أحمد، صاحب صورة الكلاب الصغيرة التي تحتضن شقيقها الميت، التي هزت مواقع التواصل الاجتماعي وجمعيات حقوق الحيوان، بمجرد نشرها على منصات «الوطن» خلال الساعات الماضية.

وأشارت إلى أن الزملاء الصحفيين وأعضاء وقيادات مجلس التحرير، اصطفوا لتهنئة الزميل على القصة المصورة للكلاب التي انفرد بها، خلال تغطية أحداث الليلة الختامية لمولد السيدة زينب، والتي التقطتها عينه البديعة في أحد الشوارع الجانبية.

الوطن تحتفي بالمصور

ولفتت إيمان الحصري إلى أن جميع الصحفيين بـ«الوطن» وعلى رأسهم الكاتب الصحفي أحمد الخطيب رئيس التحرير، حرصوا على تهنئة الزميل جاسر أحمد والاحتفاء به، كتعبير عن الشكر والامتنان على إخلاصه وتميزه في عمله.