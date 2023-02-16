أحمد الخطيب: الشباب يقودون مجلس التحرير في تجربة «الوطن» الجديدة لأول مرة منذ إنشائها.. وتكريم صاحب صورة «الكلاب» بممر شرفي غير مسبوق

قال أحمد الخطيب رئيس تحرير جريدة «الوطن»، إنه منذ توليه مهمة رئاسة التحرير، قام بتوسيع دائرة المشاركة في القرار التحريري، واستعان بالشباب من مختلف أقسام المؤسسة، وتم تقسيمهم لفئات عمرية مختلفة، وذلك لتنفيذ تجربة شبابية منفتحة تمثل إعلاما جديدا، لتقديم محتوى صحفي مهني وراقٍ يدعم التجارب الإنسانية ويبرز الملامح الإيجابية في مصر.

الشباب أعضاء في مجلس التحرير

وأوضح «الخطيب»، في مداخلة هاتفية لقناة «إكسترا نيوز»، أن عديدا من الموضوعات المتميزة قدمتها جريدة «الوطن» بفضل شباب الصحفيين، والذين أصبح بعضهم أعضاءً في مجلس التحرير، لافتا إلى أنه يجري تجهيز رئيس قسم الأخبار من شباب الصحفيين وعمره 24 عاما، ليكون أصغر رئيس قسم أخبار في الصحافة المصرية.

تفاعل على صورة «كلاب»

وأشار «الخطيب» إلى أن صورة الكلاب التي تحتضن بعضها، وحققت تفاعلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي، التقطها شاب من صحفيي «الوطن» أثناء مروره في حي السيدة زينب، وتواصل معه في الواحدة صباحا، وهو أمر لم يحدث من قبل، فلم يكن شباب الصحفيين يتواصلون مع قياداتهم بهذه الطريقة.

المساحات الإنسانية

وأكد «الخطيب»، أن جريدة «الوطن» عززت المساحات الإنسانية العميقة وروح مصر الصوفية، فالدين الحقيقي هو دين المحبة الذي يكافح جماعات التطرف، متابعا: «قدمنا تغطية مميزة وفريدة لمولد السيدة زينب من خلال فيلم وثائقي، ودعم من مختلف منصاتنا لرصد جماليات المولد، والتقط الشاب الصحفي المشهد لمجموعة كلاب صغيرة تحتمي ببعضها البعض في مشهد غير مفهوم للجميع، إلى أن رصد كلبا ميتا وأشقائه يحمونه من البرد، وحول المشهد المصور إلى قصة كاملة، واستدعينا الصحفيين على جروبات العمل واشترك الجميع في كتابة القصة الصحفية».

وواصل: «أخدنا القرار بنشر الصورة على صفحات التواصل الاجتماعي في الثانية ليلا، وحققت تفاعلا كبير على مختلف المنصات، إلى أن تصدرت التريند والتانجل وجمعت آلاف التعليقات، وانتشرت بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي».

ممر شرفي لتكريم الزميل جاسر أحمد

وتابع «الخطيب»: «في اليوم التالي قررنا تكريم الزميل الشاب جاسر أحمد بشكل مختلف وغير مسبوق في المؤسسات الصحفية، بالوقوف في ممر شرفي لاستقباله ومنحه مكافأة من جيوبنا الشخصية، وتقديم تورتة له للاحتفاء بالجهد الذي قام به، في مناخ نشيط ومميز داخل المؤسسة، فالجميع على قلب رجل واحد مع إدارة جديدة تستقبل كل الأفكار لتقديم محتوى مختلف سيكون نبراسا وقدوة في الأيام القادمة».