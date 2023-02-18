مؤسسة «كالمي» لـ«شارك تانك»: لدينا أفكار مبتكرة لـ«شيالة» الأطفال بخامات عالية

عرضت المهندسة هبة محمد، فكرة مشروعها الخاص بمنتجات شيالات للأطفال، بخامات عالية مختلفة عن نظيرتها التقليدية في الأسواق وبشكل مبتكر، تحت اسم «كالمي»، بأشكال وأنواع وأحجام متنوعة.

تمويل بـمليوني جنيه

وطلبت هبة محمد، خلال تقديمها مشروعها في برنامج شارك تانك المذاع على فضائية CBC، تمويلا قدره 2 مليون جنيه، مقابل 15% من حصة الشركة، وقدم محمد منصور، رئيس مجلس إدارة شركة إنفنتي، عرضًا لهبة محمد، بتمويل قدره 2 مليون جنيه مقابل 25% من حصة الشركة، وقبلت هبة العرض.

أفضل الأفكار للأعمال والشركات الناشئة

شارك تانك - Shark Tank برنامج لاكتشاف المخترعين والمبدعين والمبتكرين ورواد الأعمال، الذين لديهم أفضل الأفكار للأعمال والشركات الناشئة في كافة المجالات، ويبحثون عن فرصة لبدء مشروعاتهم أو تعظيم استثماراتهم الخاصة، ويتم اختيار الأفكار المشاركة اعتمادا على مدى جاذبية العرض الذي يقدمه صاحب الفكرة، ويجرى تمويلهم من مجموعة من أقوى المستثمرين المصريين.

وجرى عرض 14 موسما من البرنامج في الولايات المتحدة، ليصبح البرنامج الأول فى عالم المال والأعمال على مستوى العالم، وجرى إنتاج البرنامج في 46 دولة مختلفة، وحصل على العديد من جوائز إيمي لتميزه في الفكرة التي يقدمها وقدرته على اكتشاف المواهب فى عالم المال والأعمال وتقديم فرص حقيقية للنجاح، وبلغت قيمة مشاركات البرنامج حتى الآن أكثر من 600 مليون دولار كاستثمارات فى مختلف المشروعات.

وتضم لجنة تحكيم بالبرنامج كل من أحمد السويدي، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة السويدي إلكتريك، وهيلدا لوقا، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة MITCHA، محمد منصور، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لكل من «شركة إنفينيتي سولار» وشركة «إنفينيتى كابيتال انفستمنت»، عبدالله سلام، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة مدينة نصر للإسكان والتعمير، ومحمد فاروق، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لشركة Mobica Designs، وأيمن عباس، رجل أعمال أسس شركة Egyptian Chinese drilling co وكان رئيسًا لـ5 شركات مختلفة.