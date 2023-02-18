فاروق الباز لـ إيمان الحصري: البحر الأحمر يتسع 2 سنتيمتر سنويا

قال الدكتور فاروق الباز، العالم المصري، إن معامل الأبحاث قد تتوقع وتتنبأ بمواعيد وقوع الزلازل، أما عن الجيولوجيين فيعرفون في أي مكان سيكون الزلزال، وذلك لأن كتلة القشرة الأرضية مكونة من كتل جميعها متراصة مع بعضها البعض: «شبه الجزيرة العربية تعتبر كتلة، والبحر الأحمر بيتسع من 1 لـ2 سم في السنة، وشبة الجزيرة العربية بتتحرك وبتكون الجبال».

الباز: زيادة الضغط بباطن الأرض يحرك القشرة الأرضية

وأضاف «الباز»، خلال مداخلة له عبر زووم ببرنامج «مساء DMC»، مع الإعلامية إيمان الحصري، المذاع على فضائية «DMC»، أن حركة القشرة الأرضية في أغلب الأحيان تتم في حدود بسيطة كـ2 سم، أما مع زيادة الضغط الموجود في باطن الأرض على القشرة الأرضية فيدفعها ذلك للتحرك من مكانها، ما يؤدى لحدوث الزلازل.

تحرك الكتلة الأرضية ببطء

واستطرد: «تحرك شبة الجزيرة العربية شرقا مستمر على الدوام، وتحرك قارة إفريقيا شمالا يكون على الدوام، والكتلة الأرضية تتحرك ببطء في اتجاه ما نتيجة لدوران الأرض حول نفسها، وإحنا عارفين فين الكتل لكن منعرفش الضغط بيزيد لحد امتى علشان تتسبب في حدوث الزلازل».