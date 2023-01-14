فاروق الباز لـ إيمان الحصري: تليسكوب «جيمس ويب» نجح في تصوير الفضاء بدقة عالية

قال الدكتور فاروق الباز، العالم المصري، إن التليسكوب الكبير الذي جرى إطلاقه من قبل ناسا لعلوم الفضاء «جيمس ويب» نجح في تصوير الفضاء الخارجي بدقة عالية، مع تصوير أشياء أبعد مما كنا نراها، حيث إن صور التليسكوب العالمي هي أفضل من الصور القديمة بمراحل عدة، «عدسات التصوير فيه عالية الدقة وبتقدر توصلنا لأبعد ما في الكون بدقة عالية».

الباز: التليسكوب ساعد العلماء في معرفة الكثير عن الفضاء

وأضاف «الباز»، خلال مداخلة له عبر زووم من أمريكا ببرنامج «مساء DMC»، وتقدمه الإعلامية إيمان الحصري، والمذاع على فضائية «DMC»، أن التليسكوب ساعد علماء الفلك في أن يروا الكثير من الأمور في الفضاء لم تكن تظهر من قبل بفضل عدسات التصوير عالية الدقة.

الباز: في الكون هناك آلاف مؤلفة من كواكب حول شموسها

واستطرد: «في الكون هناك آلاف مؤلفة من كواكب حول شموسها تشبه الأرض حول شمسنا، وعرفنا أن الكوكب الجديد بعيد عن الشمس بنفس قدر ابتعاد الأرض عن الشمس، وده زود احتمالات أن تكون درجات الحرارة معقولة، لأنه لو كان قريب من الشمس أوي كان هيبقي حر أوي ولا تسمح بالحياة فيه».