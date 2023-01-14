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فاروق الباز لـ إيمان الحصري: السنة الضوئية تساوي 3500 سنة عادية

كتب:

محمد متولي
09:59 م | السبت 14 يناير 2023
الدكتور فاروق الباز

الدكتور فاروق الباز

قال الدكتور فاروق الباز، العالم المصري، إن الاكتشاف الجديد الذي اكتشفه التليسكوب العالمي جيمس ويب من كواكب ومجرات، ساعدت البشرية في التمعن في خلق الله حولنا، ونتفكر في خلق الله، مشيرا إلى أن الكوكب الجديد الذي تم اكتشافه، يبعد عن الأرض بواقع 100 سنة ضوئية، ولا يمكن أن نسافر له في الوقت الحالي، «السنة الضوئية تساوي 3500 سنة عادية».

الباز: تليسكوب جيمس ويب ساعدنا في معرفه ما يحيط بالأرض

أضاف «الباز»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «مساء DMC»، وتقدمه الإعلامية إيمان الحصري، المذاع على فضائية «DMC»، أن التليسكوب الجديد يساهم في معرفه الكواكب والمجرات، وكل ما يحيط بالأرض في الفراغ الكوني الكبير.

الباز: كل الكتب السماوية تدعونا لاستكشاف الكون

واستطرد: «كل الكتب السماوية تدعونا لاستكشاف الكون، والاكتشافات الجديدة بتعلمنا، وربنا خلق لينا عقل والعقل يفكر ويساعدنا في الابتكار، وعلى الدوام نحن نبتكر، وربما تعلمنا مستقبلا كيف نتعامل مع الكون البعيد، ولدينا الإيمان بقدرة الله وسيعلمنا الكثير».

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بقلم محمد متولي