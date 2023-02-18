مؤسس «كرييتف أرت» لبرنامج «شارك تانك»: نصنع الأثاث من مادة شبيهة بالعسل

قدم هانى بهاء، مؤسس «كرييتف أرت»، فكرة مشروعه القائمة على منتجات أثاث غير تقليدية، بخامات عالية وبأشكال وأنواع وأحجام مختلفة، موضحا أن أغلب منتجات الأثاث المصنعة في المشروع تصنع من مادة شبيهة بالعسل، وتحل مشكلة تلف الخشب بسبب الماء، وكذلك كسر الزجاج الملاصق للخشب.

900 ألف جنيه تمويل

وطلب خلال تقديمه مشروعه في برنامج شارك تانك المذاع على فضائية CBC، تمويلا بـ900 ألف جنيه، مقابل 10% من حصة الشركة، ولكن لجنة تحكيم شارك تانك رفضت تمويل المشروع لعدم وضوح الرؤية.

أفضل الأفكار للأعمال والشركات الناشئة

Shark Tank برنامج لاكتشاف المخترعين والمبدعين والمبتكرين ورواد الأعمال، الذين لديهم أفضل الأفكار للأعمال والشركات الناشئة في كل المجالات، ويبحثون عن فرصة لبدء مشروعاتهم أو تعظيم استثماراتهم الخاصة، ويجرى اختيار الأفكار المشاركة اعتمادا على مدى جاذبية العرض الذي يقدمه صاحب الفكرة، ويمول من مجموعة من أقوى المستثمرين المصريين.

وجرى عرض 14 موسما من البرنامج في الولايات المتحدة، ليصبح البرنامج الأول في عالم المال والأعمال على مستوى العالم، وجرى إنتاج البرنامج في 46 دولة مختلفة، وحصل على العديد من جوائز إيمي لتميزه في الفكرة التي يقدمها وقدرته على اكتشاف المواهب فى عالم المال والأعمال وتقديم فرص حقيقية للنجاح، وبلغت قيمة مشاركات البرنامج حتى الآن أكثر من 600 مليون دولار كاستثمارات فى مختلف المشروعات.

لجنة تحكيم

وتضم لجنة تحكيم بالبرنامج كل من أحمد السويدي، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة السويدي إلكتريك، وهيلدا لوقا، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة MITCHA، محمد منصور، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لكل من «شركة إنفينيتي سولار» وشركة «إنفينيتى كابيتال انفستمنت»، عبدالله سلام، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة مدينة نصر للإسكان والتعمير، ومحمد فاروق، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لشركة Mobica Designs، وأيمن عباس، رجل أعمال أسس شركة Egyptian Chinese drilling co وكان رئيسًا لـ5 شركات مختلفة.