التحريات تكشف تفاصيل مقتل نجل لاعب الزمالك السابق بالقاهرة: المتهم استهدف سرقته

كشفت تحقيقات النيابة العامة، عن مفاجآت جديدة حول واقعة مقتل «محمد قشمير» نجل لاعب الزمالك السابق بمدينة حلوان جنوب القاهرة، على يد المتهم «عبد العزيز م ع» صاحب الـ19 سنة (عفشجي) حال سيره في منطقة العزبة القبلية، أمام جهات التحقيقات، وجرى إحالته إلى محكمة جنايات القاهرة، ومن المنتظر تحديد أولى جلسات المتهم خلال أيام قليلة.

أمر الإحالة

وفقا لما جاء بأمر إحالة المتهم في القضية التي حملت رقم 9508 جنح قسم حلوان لسنة 2022 المقيدة برقم 2587 / 2022 كلي حلوان، أن المتهم قتل المجني عليه «محمد عمر حسن قشمير»، عمدًا من غير سبق إصرار وترصد، بأن استوقفه وأشهر سلاحًا أبيض تال وصفه لسرقته فرفض الانصياع له مستغيثًا فانهال عليه طعنًا في صدره التي أودت بحياته قاصدًا إزهاق روحه، وقد ارتكب الجناية تسهيلا لارتكاب جنحة أخرى، وهي أنه سرق المملوك للمجني عليه، عقب إتمامه جرُمه، محل الاتهام السابق، وأحرز سلاحا أبيض مطواة قرن غزال بغير ترخيص.

سرقة مفاتيح سيارة المجني عليه

دلت تحريات الأجهزة الأمنية لاعتزام المتهم سرقة المجني عليه استوقه بذلك القصد وأشهر سلاحه الأبيض (مطواة) في مواجهته وبث الرعب في نفسه وإرهابه فرفض الأخير الانصياع له فانتوى المتهم إزهاق روحه ليتمم مقصده فانهال عليه طعنًا حتى لاذ المجني عليه «محمد قشمير» بالفرار، مصابًا حتى سقط أرضأ ولفظ أنفاسه وفارق الحياة متأثرا بإصابته فأتم المتهم مقصده سرقة مفاتيح سيارة المجني عليه ولاذ بالفرار، وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطه بمواجهته بالواقعة أقر بارتكابها وبتفتيشه عثر بحوزته على سلاح أبيض «مطواة» ومفتاح السيارة الخاصة بالمجني عليه، وبمواجهته بهما قرر أن السلاح الأبيض مطواة المستخدم بالواقعة، ومفتاح السيارة هو الخاص بالمجني عليه وأرشد عن ملابسه المدممة التي ارتداها أثناء الواقعة.

العقوبة القانونية

«جريمة سرقة مقترنة بجناية قتل عمد»، هكذا بدأ المحامي رأفت حجازي دفاع المجني عليه «محمد عمر قشمير» نجل لاعب الزمالك السابق، في حديثه لـ«الوطن»، تهمة الجاني، موضحا أن عقوبته وردت بالفقرة الثانية من المادة 234 من قانون العقوبات، التي نصت على أنَّه يحكم على فاعل هذه الجناية، «أي جناية القتل العمد» بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، مشيرًا إلى أنَّ هذا الظرف المشدد، يفترض أنَّ الجاني ارتكب بجانب جناية القتل العمد جناية أخرى، خلال فترة زمنية قصيرة، ما يعني أن هناك تعددًا في الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.