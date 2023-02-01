انهيار جليدي في كشمير الهندية ينهي حياة 2 من المتزلجين

قال مسؤول في الشرطة الهندية، إنّ متزلجين أجنبيان قتلوا، وحوصر العديد في جولمارج في كشمير الهندية، اليوم، بعد انهيار جليدي في منتجع التزلج الشهير، بحسب ما ذكرته وكالة «رويترز».

انهيار جليدي

وأضاف فيجاي كومار قائد شرطة كشمير: «انطلقت عملية إنقاذ ضخمة، وتم انتشال جثتين حتى الآن، والمتزلجون أصيبوا بانهيار جليدي في منطقة أفاروات في جولمارج بعد أيام من تساقط الثلوج بكثافة في تلال كشمير.

وتطالب الهند وباكستان بمنطقة جبال الهيمالايا المتنازع عليها بالكامل، على الرغم من أنّ كل دولة تسيطر فقط على أجزاء منها.