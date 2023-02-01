رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

معرض الكتاب

انهيار جليدي في كشمير الهندية ينهي حياة 2 من المتزلجين

كتب:

أحمد عادل موسى
11:51 ص | الأربعاء 01 فبراير 2023
انهيار جليدي

انهيار جليدي

قال مسؤول في الشرطة الهندية، إنّ متزلجين أجنبيان قتلوا، وحوصر العديد في جولمارج في كشمير الهندية، اليوم، بعد انهيار جليدي في منتجع التزلج الشهير، بحسب ما ذكرته وكالة «رويترز».

انهيار جليدي

وأضاف فيجاي كومار قائد شرطة كشمير: «انطلقت عملية إنقاذ ضخمة، وتم انتشال جثتين حتى الآن، والمتزلجون أصيبوا بانهيار جليدي في منطقة أفاروات في جولمارج بعد أيام من تساقط الثلوج بكثافة في تلال كشمير.

وتطالب الهند وباكستان بمنطقة جبال الهيمالايا المتنازع عليها بالكامل، على الرغم من أنّ كل دولة تسيطر فقط على أجزاء منها.

اقرأ المزيد:

مصرع وإصابة 33 شخصا في انهيار جليدي جنوب غرب الصين

الهند تحيي الذكرى الـ75 لاغتيال غاندي.. «دقيقتان صمت على روحه»

من الهند إلى «أذربيجان وأرمينيا» تاريخ تكتبه «الدبلوماسية الرئاسية»

الولايات المتحدة تخطط لحظر تطبيق تيك توك نهائيا على خطى الهند

بعد تساقط الثلوج على عدة مدن مصرية.. موجة باردة تستمر حتى نهاية الأسبوع

تساقط الثلوج في سانت كاترين.. ومواطنون: بشرة خير للجميع
بقلم أحمد عادل موسى