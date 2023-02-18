حسن المستكاوي لـ«ملعب الفن»: أداء الزمالك والأهلي في إفريقيا لا يليق بهما

أعرب الناقد الرياضي حسن المستكاوي، عن حزنة الشديد لأداء ناديي الزمالك والأهلي في دوري أبطال إفريقيا، بسبب نتائجهم المخيبة للآمال، إذ قال إنه لا يليق هذا الأداء في أهم بطولة إفريقية لكرة القدم، موضحًا أن الزمالك والأهلي أكبر وأهم فريقين في الشرق الأوسط وإفريقيا: «لازم لما يجوا يلعبوا على المستويين الإقليمي أو العربي يبقوا زي ريال مدريد وبرشلونة بتوع المنطقة كلها».

وأضاف «المستكاوي»، خلال حواره في برنامج «ملعب الفن»، الذي يقدمه الإذاعي مصطفى عمار، على راديو «أون سبورت إف إم»، أنه لا يتحدث حاليا عن النتائج بل الأداء، موضحًا أن رياضة كرة القدم أكبر قوى ناعمة ومؤثرة؛ فهي أقوى من السينما والفن والدراما، الذي لهم بالفعل تأثير مذهل، لكن تبقى كرة القدم أقوى قوى ناعمة لأسباب عميقة جدا.

جوهر اللعب هو الصراع

وتابع الناقد الرياضي: «أنا قعدت أبحث كتير عن سبب حب الرياضة، ليه بحب الرياضة وبحب الكرة بالتحديد، سألت نفسي من 35 سنة وقعدت أبحث وأدور واتكلمت مع خبراء وناس كبار وقرأت تفسيرات كتيرة جدا، وجدت أنها مسألة طويلة ومعقدة، لكن ببساطة شديدة جدا، الكورة هي الرياضة الوحيدة اللي الإنسان بيشك في نتائجها، كل مباراة بتتفرج عليها متعرفش الهدف هييجي امتي أو هتنتهي بكام كام، جوهر اللعب هو الصراع».