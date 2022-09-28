حسن المستكاوي: «المتحدة» حققت معادلة صعبة في الرياضة باكتشاف الموهوبين مبكرا (حوار)

أكد الناقد الرياضى حسن المستكاوى أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية حققت المعادلة الصعبة فى مجال الرياضة، من خلال التطور الكبير فى اكتشاف المواهب، وأثنى «المستكاوى»، فى حواره مع «الوطن»، على المشروع الرياضى للشركة وهو «كابيتانو مصر»، متوقعاً النجاح الباهر له، كما أشار إلى أن الإعلام قادر على صُنع شعبية اللعبة الرياضية، وأن البث المباشر لمنافسات الألعاب الأخرى يعد تطوراً مهماً وضرورياً.. وإلى نص الحوار:

ما رأيك فى الدور الذى تقوم به الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية فى قطاع الرياضة؟

- الشركة المتحدة حققت نجاحاً مبهراً من الناحية الرياضية، وأعتقد أنه لو وجدت منذ أكثر من 10 سنوات، كانت تستطيع المنافسة والفوز بحقوق بث العديد من البطولات الدولية فى مختلف الألعاب، بدليل أن «المتحدة» نجحت منذ ظهورها فى بث العديد من المنافسات العالمية فى مختلف الألعاب عبر قنواتها المتخصصة، كما أن «المتحدة» تؤدى دوراً مميزاً ومختلفاً على الصعيد الرياضى.

ومن أبرز إنجازاتها الاعتماد على القنوات الرياضية المتخصصة، التى ما زالت تنقل فعاليات رياضية كبرى على الهواء مباشرة، ليس فقط فى كرة القدم، بل فى بث منافسات الألعاب الأخرى حتى على المستوى العالمى، وهو ما يعد تطوراً مهماً وضرورياً، لأن التنوع مطلوب ومهم لكل مُتلقٍ ومتابع وعاشق للرياضة.

«كابيتانو مصر» بُنى على أساس علمي لتحقيق مستقبل مبهر لكرة القدم المصرية

وما رأيك فى المسابقات التى ترعاها «المتحدة» فى الآونة الأخيرة؟

- إقامة مسابقات لاكتشاف الموهوبين، تعد من الأعمال الرائعة والمهمة، والشركة المتحدة لها بصمة ميزة للغاية فى هذا الملف، وقدمت مسابقة «أنت المُعلق» التى كانت رائعة للغاية، بل وتم تعيين الناجحين من بين المتسابقين، وتلك نقطة تبيّن الدور الإعلامى المهم جداً لاكتشاف معلقين جدد، وتثبت نجاح «المتحدة» فى تحقيق المعادلة الصعبة، فلقد استطاعت «المتحدة» تحقيق المعادلة الصعبة فى اكتشاف المواهب وإمتاع المشاهد بالوقت نفسه، حيث حظيت تلك المسابقة بمتابعة الملايين بكل شغف، من أجل استكشاف مواهب جديدة فى مجال التعليق.

وماذا عن مشروع «كابيتانو مصر»؟

- مشروع «كابيتانو مصر» أحد أهم المشروعات الرياضية المهمة فى التاريخ، وكلنا نتابع ردود الفعل الإيجابية، وهنا يجب أن نؤكد أن للإعلام دوراً بارزاً فى اكتشاف المواهب وهذا الأمر ليس بجديد، ولكنه موجود على مدار تاريخ الإعلام المصرى الرائد، وتواصل «المتحدة» القيام بهذا الدور وفقاً لمتطلبات العصر الحديث، لكن يجب أن يكون مشروع «كابيتانو مصر» متكاملاً، ويجب أن يقوم اتحاد الكرة ووزارة الشباب باستكمال الخطوات المقبلة، بعدما أطلقت «المتحدة» المشروع لاكتشاف اللاعبين الواعدين وتكرار نجاح تجربة كرة اليد التى وصلت للعالمية.

وما توقعاتك بشأن مشروع «كابيتانو مصر»؟

- سينجح مشروع «كابيتانو مصر» لأنه بُنى على أساس علمى، وتخطيط لرسم مستقبل مبهر لكرة القدم المصرية، وأتمنى وجود متابعة وتطوير مستمرين من الجهات المعنية مثل وزارة الشباب والرياضة، واتحاد الكرة، لكى تضمن النجاح لهذا المشروع، وأرى أنه لا بد من عمل ارتباط للمشروع بأندية مستقبلاً، لإكمال إعداد الناشئين الصغار لتحقيق الهدف المنشود، وهو تحقيق مصلحة كرة القدم المصرية، ولا بد من تضافر جهود الجميع.

النجاح والتطوير

«أون سبورت إف إم» خير شاهد على نجاح الشركة المتحدة فى تطوير البث الإذاعى، وأثبتت تلك المحطة جدارة ونجاحاً رائعين، ونجحت بما لا يدع مجالاً للشك فى إشباع رغبة الملايين الذين تجبرهم ظروفهم على الوجود فى الشوارع، خلال إقامة المباريات والمنافسات فى الألعاب المختلفة، لكنهم يجدون ضالتهم فى إذاعة رياضية متخصصة، تجلب لهم الأخبار أولاً بأول.