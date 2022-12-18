حسن المستكاوي لـ أحمد موسى: إرادة الفوز لدى الأرجنتين تفوقت على فرنسا

أشاد الناقد الرياضي حسن المستكاوي، بأداء فريق الأرجنتين أمام فرنسا التي انتهت بفوز التانجو بضربات الترجيح على الديوك الفرنسية في نهائي المونديال.

وقال المستكاوي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، إنه لم يكن هناك أحدًا يتوقع سيناريو نتيجة مباراة الأرجنتين وفرنسا، لافتًا إلى أن اللقاء شهد تكتيكات وسرعة من الجانبين، مستطردًا: «الأرجنتين عملت 70 دقيقة مزيكا».

منتخب الأرجنتين صمم على الفوز بالمونديال

وأضاف أن الأرجنتين كان لديها إرادة الفوز أكبر من فرنسا، مشيرًا إلى أنهم كانوا مصممين على الفوز بكأس العالم 2022، والإيقاع السريع كان سمة هذا اللقاء، مضيفًا: «لو مؤلف كتب سيناريو يتوقع نتيجة هذا اللقاء؛ كنا هنقول عليه بيخرف».

وأشاد باللاعب الفرنسي كيليان مبابي الذي سجل أهدافًا عظيمة، مؤكدًا أنه وريث عرش ميسي ورونالدو وهالاند ومحمد صلاح، مؤكدًا أن ليونيل ميسي يحصل على 10 من 10 في هذا اللقاء، مضيفًا: «هذه الكرة هتوحشنا».

وأكد أنه ليس من المهم صعودنا لكأس العالم، ولكن أن نلعب كرة بشكل احترافي إذا وصلنا للمونديال، مضيفًا: «معندناش ثقة في نفسنا؛ وعندنا خوف ورهبة من المنتخبات الكبيرة؛ وده عاوز أننا نجري كويس لمسافات قصيرة، ونتدرب كويس، والمغرب قدم درسا للمنتخبات العربية بضرورة اللعب الجيد في كأس العالم».

الشوطان الإضافيان للمباراة

وانتهت المباراة، عند الشوطين الإضافيين، بتعادل كلا الفريقين بثلاثة أهداف لكل منهما؛ إذ تمكن كيليان مبابي من تسجيل هاتريك اللقاء للديوك الفرنسية؛ ليحتكم الفريقان لضربات الحظ الترجيحية التي حسمت النصر لمنتخب التانجو بـ 4 أهداف مقابل هدفين للفرنسيين؛ حصلت بموجبه الأرجنتين على اللقب للمرة الثالثة في تاريخها.