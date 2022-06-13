حسن المستكاوي: «الكرة المصرية محتاجة اتحاد عنده وقت للإصلاح»

أكد الناقد الرياضي حسن المستكاوي، أنّ إصلاح أحوال الكرة المصرية يلزمه اتحاد لديه المزيد من الوقت للعبة والتطوير والتعلم من التجارب الأخرى في العالم، حتى نتجاوز المحنة التي تمر بها الكرة في مصر.

وأضاف المستكاوي في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي مقدمة برنامج كلمة أخيرة، على on: «لو كسبنا كوريا الجنوبية كأن مفيش حاجة حصلت، ولو خسرنا شوفوا هيحصل ايه، ولو استقال مجلس الاتحاد بنفسه لن تحدث أي مشكلة، لكن إذا تمت الاقالة فإننا سنتعرض لأزمات كثيرة».

المستكاوي: التآمر مصيبة

وتابع الناقد الرياضي: «كل شوية إحنا في أزمة واتحاد يمشي واتحاد تاني يجي، لكن فلسفة الكرة في مصر وإدارتها خاطئة لأسباب كثيرة، ومن يكون في مكان قيادة ويتخذ قرارا خاطئا عليه تحمل المسؤولية، وإذا كان متآمرا فإننا سنكون أمام مصيبة».

إيهاب جلال من أفضل المدربين المصريين

وأشار الناقد الرياضي حسن المستكاوي، إلى أن إيهاب جلال مدرب منتخب مصر، من أفضل المدربين المصريين، لكنه أخطأ أخطاء جسيمة في مباراة إثيوبيا: «مش إيهاب بس، لكن المنظومة كلها عاوزة تتصلح، نتمنى مشروعا للكرة المصرية ومسابقات للكرة المصرية خلال شهر من الآن لمدة 8 سنوات، مش هم جايين عشان يديروا اللعبة ولا يتصوروا؟!».

مشروع قابل للتنفيذ

وأكد، أن المشروع يجب أن يكون قابلا للتنفيذ وليس خيالا علميا، لكن تنفيذ أي مشروع يحتاج إلى عمل دؤوب، ومن ضمن هذه الأمور عقود اللاعبين فهل صناعة الكرة في مصر تحقق أرباحا أم لا؟