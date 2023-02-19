زلزال بقوة 4.6 ريختر يضرب تايوان

ضرب زلزال بقوة 4.6 درجة على مقياس ريختر دولة تايوان، على عمق 53 كيلومترا تحت سطح الأرض.

هزة أرضية في تايوان

وقال مركز «رصد الزلازل الأورومتوسطي»، إن مركز الهزة الأرضية التي ضربت تايوان وقعت على مسافة 39 كيلومترا جنوب شرق «بونكيو» و14 كم جنوب غرب «مقاطعة ييلان» شمال شرق تايوان.

تتابع الهزات الأرضية

وفي 12 فبراير الجاري، ضرب زلزال بقوة 5.1 درجة «مقاطعة هوالين» على الساحل الشرقي لـ«تايوان»، دون وقوع إصابات أو أضرار، وقال مركز «علم الزلازل»، إن الهزة الأرضية وقعت على بعد 67.5 كيلومتر جنوب المقاطعة على عمق 31.8 كيلومتر.