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عاجل.. زلزال جديد يضرب جزيرة تايوان

كتب:

حسن رمضان
04:34 ص | الجمعة 17 فبراير 2023
قراءات الزلزال-صورة أرشيفية

قراءات الزلزال-صورة أرشيفية

ضرب زلزال بقوة 4.7 درجة على مقياس ريختر، «جزيرة تايوان»، وقالت مركز «رصد الزلازل الأورومتوسطي»، إن مركز الهزة على عمق 20 كيلو مترا.

وأشار «رصد الزلازل الأورومتوسطي»، عبر موقعه الإلكتروني، إلى أن مركز الهزة الأرضية وقع  على بعد 90 كيلو متر شرق مدينة «تاي شانج»  وسط «جزيرة تايوان» و 8 كيلو متر جنوب غرب «هوالين» على الساحل الشرقي لتايوان.

 

وفي 12 فبراير الجاري، ضرب زلزالا بقوة 5.1 درجة على مقياس ريختر، «هوالين» على الساحل الشرقي لـ«جزيرة تايوان»، على عمق 31.8 كيلومتر، فيما قال مركز «علم الزلازل»، إن الهزة الأرضية وقعت على بعد 67.5 كيلومتر جنوب «هوالين هول».

 

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تفاصيل زلزال تايوان.. الهزة وقعت على عمق 31.8 كيلومتر
بقلم حسن رمضان