تفاصيل زلزال تايوان.. الهزة وقعت على عمق 31.8 كيلومتر

شهدت تايوان زلزالا بقوة 5.1 درجة على مقياس ريختر، ضرب «مقاطعة هوالين» على الساحل الشرقي لـ«جزيرة تايوان»، دون وقوع إصابات او أضرار.

الهزة على بعد 67.5 كيلومتر جنوب «هوالين هول»

ونشرت وسائل إعلام تفاصيل الهزة الأرضية، وقالت وسائل إعلام محلية نقلا عن مركز «علم الزلازل التابع لمكتب الأرصاد الجوية»، إن الهزة وقعت على بعد 67.5 كيلومتر جنوب مقاطعة «هوالين هول».

وأضاف «علم الزلازل» في تايوان، إن الهزة الأرضية، وقعت على عمق 31.8 كيلومتر من سطح الأرض، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السورية الرسمية «سانا».

«جزيرة تايوان» تقع فوق منطقة تتقاطع قربها صفيحتان تكتونيتان

وبسبب وقوع «جزيرة تايوان» فوق منطقة تتقاطع قربها صفيحتان تكتونيتان، تشهد البلاد زلازل بشكل منتظم، ووفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

في 15 ديسمبر من العام الماضي، ضرب زلزال بقوة 6.2 درجة على مقياس ريختر على عمق ضحل الساحل الشرقي لـ«جزيرة تايوان»، دون وقوع أضرار أو إصابات بشرية.

وقال معهد «الأرصاد الجوية» التايواني في ذلك الوقت، إن مركز الزلزال وقع على بُعد نحو 30 كيلومترا قبالة سواحل «مقاطعة هوالين» وعلى عمق 5.7 كيلومترات.

من جانبه، أشارت هيئة «المسح الجيولوجي» الأمريكية، إلى أن قوة زلزال تايوان، بلغت 5.9 درجة على مقياس ريختر، مضيفة إن مركز الهزة الأرضية وقعت على عمق 12 كيلومتراً.

وكان «مركز شبكات الزلازل» الصيني، قال إن زلزالا بقوة، 5.9 درجة، ضرب المياه قبالة «هوالين» في «جزيرة تايوان»، موضحا أن الهزة الأرضية وقعت على عمق 10 كيلومترات

وأشار«شبكات الزلازل»، إلى رصد مركز زلزال تايوان عند خط عرض 23.73 درجة شمالا وخط طول 121.79 درجة شرقا، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «شينخوا» الصينية.