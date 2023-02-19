«الزراعة» تدرس مقترح الجمعيات الزراعية لأسعار المحاصيل الصيفية

تدرس وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي مقترح تقدمت به الجمعيات الزراعية لمركز الزراعات التعاقدية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، يتضمن أسعار ضمان للمحاصيل الصيفية للتعاقد عليها مع المزارعين خلال الموسم الزراعي المقبل 2023 لمحاصيل فول الصويا والسمسم وعباد الشمس والأذرة الشامية الصفراء.

وأوضح منشور حصلت «الوطن» على نسخة منه يتضمن أسعار الضمان لمحصول فول الصويا وتمّ اقتراح سعره بـ18 ألف جنيه للطن، أما عباد الشمس فتمّ اقتراح سعره بـ15 ألف جنيه للطن، اما الذرة الصفراء فتقدمت الجمعيات بمقترح أن يكون سعرها 9 آلاف جنيه للطن، بينما يتمّ توريد السمسم بسعر 28 ألف جنيه للطن.

التوريد وفقًا للسعر السائد حال زيادة السعر عن حد الضمان الأدنى

أوضح المنشور الذي اقترحه الاتحاد التعاوني الزراعي ولا يزال محل دراسة من قبل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي أنه في حالة زيادة السعر عن حد الضمان الأدنى يتم التوريد وفقًا للسعر السائد وقت التوريد وفي حالة انخفاض السعر عن حد الضمان الأدنى يلزم التسليم بحد الضمان المقترح من قبل الاتحاد التعاوني، وناشد «الاتحاد» من يرغب في التعاقد على أي من هذه المحاصيل يتم تسجيل بياناته بالجمعية الزراعية التابع لها لتوفير التقاوي اللازمة.

من جهتها، استعدت الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي بوزارة الزراعة؛ لموسم الزراعة الصيفي بإنتاج تقاوي محُسنة لمحاصيل الذرة وفول الصويا وعباد الشمس، وقال عماد حافظ مدير عام التسويق بالإدارة المركزية لإنتاج التقاوي أنَّه تمّ إنتاج تقاوي محسنة خلال الموسم الزراعي الصيفي الماضي وسوف يتمّ قريباً الإعلان عن أسعار التقاوي للموسم الزراعي 2023.

إنتاج التقاوي تستعد للموسم الزراعي الصيفي

أضاف مدير عام التسويق بالإدارة المركزية لإنتاج التقاوي، لـ«الوطن»، أنه تم انتاج كميات كبيرة من التقاوي بجانب ما تنتجه شركات القطاع الخاص، إذ تمّ إنتاج 600 طن من محصول فول الصويا تكفي لزراعة ما يقرب من 20 ألف فدان، كذلك تمّ إنتاج 182 طنًا من محصول عباد الشمس؛ تكفي لزراعة ما يقرب من 36 ألف فدان، أما الأذرة فتمّ إنتاج ما يقرب من 200 طن من أجود أنواع الذرة وتحظى بقبول من المزارعين إذ تحقق أعلى إنتاجية.

تابع أنَّه سيتمّ الإعلان عن السعر قريبًا وسوف يكون أقل من سعر السوق الحرة وفقًا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وذلك مساهمة من «الوزارة» في دعم المزارع وفي إطار خطة الدولة لتشجيع زراعة محاصيل الأعلاف والزيتية وضمها للمحاصيل التعاقدية الاستراتيجية.