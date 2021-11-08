هل ترتفع أسعار البطاطس في الموسم الجديد بعد زيادة التقاوي؟.. خبير زراعي يجيب

تتأثر الزراعات والمنتجات الزراعية بالعديد من المتغيرات التي قد تطرأ على الإنتاج والزراعة، حيث تدخل المتغيرات السعرية وأسعار مدخلات وتكاليف الإنتاج والظروف الجوية على المنتج النهائي الذي يصل للمواطنين.

واتجهت أسعار التقاوي الخاصة بالبطاطس إلى الارتفاع عالميًا، والذي جاءت نتيجة زيادة التضخم الاقتصادي عالميًا وتأثيره على الكثير من المواد سواء التقاوي أو تكاليف النقل والاستيراد، كما أن التقلبات الجوية الشديدة في الوقت الحالي من الممكن أن تكون سبب في التأثير على الإنتاج.

سيناريوهان بعد ارتفاع تقاوي البطاطس

ويتوقع خبراء الزراعة وجود سيناريوهان لأسعار البطاطس خلال الفترة المقبلة، فهناك من توقع أن ترتفع الأسعار نظرًا لارتفاع أسعار التقاوي عالميًا ولكن هذا الرأي لم يؤيده نائب رئيس شعبة الخضراوات بغرفة القاهرة التجارية.

وقال حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضراوات بغرفة القاهرة التجارية، إنه من المتوقع أن تنخفض أسعار البطاطس بشكل تدريجي خلال الفترة المقبلة خاصة خلال بداية الشهر المقبل.

وأضاف النجيب في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن أسعار البطاطس وغيرها من الخضروات مثل الطماطم تخضع لأليات العرض والطلب، موضحًا إنه خلال الفترة المقبلة سيشهد السوق المصري توافر في الإنتاج والمعروض خاصة مع طرح إنتاج العروة الخريفية في ديسمبر القادم.

وأشار إلى أن الإنتاج وكميته هي المؤشر الوحيد على الأسعار في السوق المحلي، متابعًا أن هناك ترقب خلال الفترة المقبلة تخوفًا من الظروف الجوية الحالية، حيث أنه إذا كان هناك تخبط وتقلب في الأحوال الجوية سيؤثر ذلك على كميات وجودة الإنتاج.

ولفت إلى أن الفترة المقبلة من المتوقع أن تزيد كميات الإنتاج والمعروض من البطاطس الفترة المقبلة خاصة مع بداية تجميع المنتج من المزروعات من البطاطس في الإسكندرية والمنيا، ويأتي بعدهم المحافظات الأخرى كالمنوفية والغربية وغيرها من المحافظات المنتجة للبطاطس.

الشبورة تؤثر على الحاصلات الزراعية

ومن جانبه قال الدكتور محمد على فهيم رئيس مركز معلومات تغير المناخ، الظروف المناخية الراهنة ظهور للشبورة المائية التي ستصل فعليًا لحالة الضباب الكامل يمكن أن تؤثر على الحاصلات الزراعية.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن هناك العديد من التوصيات الزراعية الهامة لكل الزراعات القائمة وخاصة الخضر وعلى رأسها البطاطس، والتي يمكن من خلالها الحافظ على الإنتاج.