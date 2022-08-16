يستخلص منه أجود الزيوت.. تعرف على زراعة وأسعار عباد الشمس بالشرقية

عباد الشمس أو دوار الشمس محصول أقبل المزارعين على زراعته خلال الفترة الأخيرة بمحافظة الشرقية خاصة في قرى شمال الشرقية حيث يحتاج إلى كميات قليلة من المياه.

زراعة عباد الشمس

وقال مجدي البقري مزارع بمركز الحسينية أن عباد الشمس يتم زراعته بداية من شهر فبراير وحتى يونيو وأغسطس وبين كل عروة وأخرى 3 شهور ثم يتم الحصادي، وأوضح، يتم الري كل 10 أيام حيث يتم حرث الأرض وتمهيرها عبارة عن مساطب وفي أعلى مكان بالخط يتم الزرع لأن الزرع يحتاج مياه قليلة لأن بتأثر بالغرق.

وأشار إلى أن الفدان يحتاج إلى 3 كيلو تقاوي سعر الكيلو 600 جنيه وشيكارة أو شيكارتين كيماوي ويتم الرش بالمبيدات لمدة مرة أو مرتين. وتابع، عندما تتفتح الزهرة يتم رش الزرع بوتاسيوم وحديد وماغنسيوم.

الإنتاجية والأسعار

وأضاف، ثم مرحلة الجمع حيث يتم قطف أقراص المحصول ويتم وضعه في الشمس لحد 10 أيام لافتا إلى إنتاجية الفدان في المتوسط تتراوح ما بين طن أو 1200 أو 800 كيلو للفدان على حسب جودة التربة والزراعة. ولفت إلى أن سعر كيلو عباد الشمس «اللب» يتراوح ما بين 27 لـ 30 جنيها وسعر كيلو عباد الشمس الزيت يتراوح من 15 و17 جنيها.

حملات التوعية والندوات الإرشادية

وفي السياق نفسه قال الدكتور أحمد ماضي نائب رئيس مجلس ومدينة ههيا إن مركز ههيا يشهد ازدياد المساحات المنزرعة بمحصول عباد الشمس، مشيرا إلى أن ذلك يرجع إلى حملات التوعية والندوات الإرشادية التي تنظمها مديرية الزراعة للمزارعين في مختلف مراكز المحافظة، بالإضافة إلى المساهمة في تسويق المحاصيل.

وأضاف أن عباد الشمس من المحاصيل الاستراتيجية التي تساهم في توفير أجود أنواع زيوت الطعام والذي يعد سلعة أساسية يقبل عليها جميع المواطنين.

تنوع زراعي وإقبال المزارعين على زراعة محاصيل جديدة

وأضاف عبد الرؤوف السباعي احد أهالي ههيا : «لاحظنا خلال الفترة الأخيرة تنوع زراعي وإقبال المزارعين على زراعة محاصيل جديدة منها عباد الشمس واللوف وأم الفواكه، مشيرا إلى أن زراعة عباد الشمس غير مكلفة ويعطي وفرة في الإنتاج.. ويوجد منه نوعين منه ما يستخلص منه الزيت اسمه عباد الزيت وعباد التسالي».