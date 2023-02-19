وزيرا التعليم والتنمية المحلية يتفقدان عددا من المشروعات في البحيرة

يجري الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، اليوم، زيارة تفقدية إلى محافظة البحيرة لعدد من المشروعات بالمحافظة.

ومن المقرر أن يستهل الوزيران الجولة بزيارة معرض «أيادي مصر» بمجمع دمنهور الثقافي، فضلا عن تدشين مبادرة 100 مليون شجرة بمدينة دمنهور.

معرض السلع الغذائية «أهلا رمضان»

ويتفقد الوزيران معرض السلع الغذائية «أهلا رمضان» في أرض المعارض بدمنهور، إضافة لزيارة مدرسة النور للمكفوفين، وافتتاح معرض منتجات مدارس التعليم العام والفني بمدرسة شوكت الثانوية العسكرية الزراعية، وتفقد مخازن كازيون بالمنطقة اللوجستية على الطريق الزراعي.

كما يتفقد الوزيران المدرسة الاعدادية والابتدائية ومشروعات حياة كريمة بقرية الأبعادية.