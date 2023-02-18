التعليم تعلن جدول امتحانات دبلوم زراعة 2023.. مواعيد العملي والنظري

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، جدول امتحانات دبلوم زراعة 2023، الدور الأول للعام الدراسي 2022-2023، نظام الثلاث سنوات، بعد اعتماده رسميا من الدكتور رضا حجازي وزير التعليم.

جدول امتحانات دبلوم زراعة 2023

ووفق جدول امتحانات دبلوم زراعة 2023، تبدأ الامتحانات النظرية يوم 27 مايو المقبل، لنظام الثلاث سنوات ونظام الدمج التعليمي والإعداد المهني وتخصصات تكنولوجيا التربية وإنتاج الأسماك (تعليم مزدوج) وتخصص فني صناعات غذائية وتخصص الميكنة الزراعية وفني بساتين وفني إنتاج بساتين وتخصص تصنيع غذائي واستصلاح الأراضي والميكنة الزراعية والإنتاج الحيواني والمدارس، التي تطبق منهجية الجدارات المطلوبة لسوق العمل.

جدول امتحانات دبلوم زراعة 2023.. مواعيد العملي

أشارت وزارة التعليم، أن الامتحانات العملية، تبدأ يوم 20 مايو المقبل، وفقا لجدول امتحانات دبلوم زراعة 2023، ويستطيع الطلاب الاطلاع على تفاصيل الجداول والمواعيد لجميع التخصصات بالدبلوم الزراعي من خلال هذا الرابط.

وأشارت الوزارة، إلى أنها تعقد مهمات التقييم النهائي (المعرفي والمهاري) طبقاً للضوابط المعتمدة بداية من يوم 20 مايو المقبل، بحسب أعداد الطلاب المتقدمين للتقييم النهائي، وحسب الجداول، واستكمال مهمات التقييم النهائي عقب الانتهاء من امتحان الجدارات الأساسية، وفقاً لأعداد الطلاب المتقدمين.

ونوهت وزارة التعليم، إلى أنه يعقد الامتحان العملي لمادة صيانة وإصلاح مجال استصلاح الأراضي والميكنة الزراعية لطلاب الدمج، لمدة ساعتين، ومادة الورش العملية (برادة وكهرباء وزجاج) مجال فني لمدة ساعتين، ومادة الحاسب الآلي جميع المجالات لمدة ساعة عقب الانتهاء من الامتحانات التحريرية.