وزير التعليم: نتوسع في مدارس التعليم الفني والتكنولوجيا التطبيقية

التقى الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، ألفا بكار باري وزير التعليم الفني والتدريب المهني والتشغيل بجمهورية غينيا، على هامش مشاركته في القمة العالمية للحكومات المنعقدة بدولة الإمارات، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجال التعليم الفني وخاصة في مجال التطوير الزراعي.

إكساب الطلاب الجدارات

وأكد الدكتور رضا حجازي، خلال اللقاء، الأهمية التي توليها الدولة المصرية للتعليم الفني سواء عبر التوسع في مدارس التعليم الفني والتكنولوجيا التطبيقية أو من خلال إكساب الطلاب الجدارات التي يحتاجها سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي.

وأضاف أن الوزارة تراعي تطبيق المعايير الدولية في طرق التدريس والتدريب والتقييم والمناهج الدراسية المتبعة بمدارس التعليم الفني والتكنولوجيا التطبيقية، وتعمل على تطبيق التخصصات ذات الأولوية المحددة للدولة، وبلغ عدد هذه التخصصات الدراسية المطبقة بمدارس التعليم الفني والتكنولوجيا التطبيقية 70 تخصصًا.

تطوير النظام التعليمي بجمهورية غينيا

وأعرب الدكتور رضا حجازي عن استعداد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المصرية لتقديم حقائب تدريبية لمعلمي التعليم الفني بجمهورية غينيا في مجال التطوير الزراعي، وذلك بهدف نقل الخبرات المصرية في هذا المجال وتطوير النظام التعليمي بجمهورية غينيا.

ومن جانبه، أشاد وزير التعليم الفني والتدريب المهني والتشغيل بجمهورية غينيا بالتطور الكبير الذي شهدته منظومة التعليم الفني في مصر، معربًا عن تطلع بلاده للاستعانة بالخبرات المصرية والاستفادة منها في مجال التطوير الزراعي.