جهود مكثفة لضبط المتهمين في واقعة المقبرة الفرعونية المزيفة ببني سويف

تكثف مباحث شرطة السياحة والآثار، بالتعاون مع مديرية أمن بني سويف، من جهودها لضبط المتهمين بإنشاء مقبرة فرعونية مزيفة في منطقة صحراوية جبلية بقرية الحيبة التابعة لمركز الفشن جنوب بني سويف، للنصب بها على راغبي شراء القطع الأثرية والاستيلاء على أموالهم.

العثور على مقبرة فرعونية مزيفة في بني سويف

تعود تفاصيل العثور على مقبرة فرعونية مزيفة ومُقلدة في بني سويف، إلى ورود معلومات بتواجد مجموعة من الأشخاص في منطقة صحراوية بقرية الحيبة بمركز الفشن، وحين لاحظوا أفراد الأمن فروا هاربين، وبتفتيش الأجهزة الأمنية للمنطقة تبين وجود حفرة بباب حديدي مغلقة تؤدي إلى سرادب نهايته 3 غرف.

وتبين أنه بفحص تلك الحفرة تبين وجود تماثيل بأحجام مختلفة ونقوشًا فرعونية على الجدران، قبل أن يتم الإبلاغ بالواقعة لدى جهات التحقيق في بني سويف التي أمرت بندب لجنة من وزارة السياحة والآثار لمعاينة تلك المقبرة.

لجنة لمعاينة مقبرة بني سويف الفرعونية المزيفة

وعقب فحص لجنة من وزارة السياحة والآثار، تبين أن المقبرة مزيفة والنقوش المرسومة على الجدران لا تمت للحضارة الفرعونية بصلة، وأنها رُسمت حديثًا على ألواح خشبية جرى لصقها ببعض الجدران، وكذلك التماثيل الموجودة عبارة عن تماثيل صُنعت حديًثا من الجبس وجرى طلائها بألوان ذهبية وسوداء، كذلك صُنعت التماثيل من مادة الفابير.

مقبرة بني سويف المزيفة حيلة للإيقاع بضحايا الثراء السريع

وتبين أن عدد من المتهمين تم تحديدهم، وجار ضبطهم لاستكمال التحقيقات، استخدموا حيلة للنصب على المواطنين والإيقاع بضحاياهم عن طريق تجهيز مكان مقبرة بني سويف المزيفة على شكل مقبرة فرعونية منقوشة ومرسوم جدرانها بالكامل في مدة لا تزيد عن عام فقط، وبداخلها تابوت من الجبس، وتماثيل مصنوعة يدويًا، وكميات من السبائك المطلية باللون الذهبي مصنوعة من الجبس، لتصويرها وعرضها على ضحاياهم للنصب عليهم والاستيلاء على أموالهم.