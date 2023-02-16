مقبرة بني سويف المزيفة.. رسموا نقوشًا فرعونية ووضعوا تماثيل جبس

حيلة جديدة للإيقاع بضحايا الثراء السريع من المواطنين بالمخالفة للقانون، وذلك بحفر وإنشاء مقبرة بني سويف المزيفة في منطقة صحراوية جبلية بقرية الحيبة التابعة لمركز الفشن، ورسموا نقوشًا فرعونية داخلها، لإيهام ضحاياهم بالعثور على مقبرة فرعونية أثرية، كما وضعوا داخلها عدد من التماثيل الجبس المطلية باللون الذهبي التي جرى شراؤها من منطقة خان الخليلي وغيرها من أسواق بيع التماثيل المزيفة.

العثور على مقبرة مزيفة في بني سويف

تعود واقعة مقبرة بني سويف المزيفة إلى ورود معلومات بتردد مجموعة من الأشخاص على منطقة جبلية بقرية الحيبة بمركز الفشن، وتبين أن هناك أعمال حفر وبناء بمنطقة جبلية وأنباء عن العثور على مقبرة يُشتبه في أثريتها.

تفاصيل العثور على مقبرة مزيفة ببني سويف

وانتقل فريق من خبراء الآثار، إلى مكان المقبرة، حيث تم العثور على نحت في منطقة جبلية ونقوش فرعونية وتماثيل يُشتبه في أثريتها، وبفحصها تبين أن القطع مقلدة وأغلبها من منطقة خان الخليلي في القاهرة، وأن المقبرة مزيفة وغير حقيقية.

مقبرة بني سويف المزيفة حيلة للإيقاع بضحايا الثراء السريع

وتبين أن عددًا من المتهمين استخدموا حيلة للنصب على المواطنين والإيقاع بضحاياهم عن طريق تجهيز مكان «مقبرة بني سويف المزيفة»، على شكل مقبرة أثرية منقوشة ومرسوم جدرانها بالكامل في مدة لا تزيد عن عام فقط، وبداخلها تابوت من الجبس، وتماثيل مصنوعة يدويًا، وكميات من السبائك المطلية باللون الذهبي مصنوعة من الجبس، لتصويرها وعرضها على ضحاياهم للنصب عليهم.