زاهي حواس: العثور على مقبرة «ببي» وتماثيل «ميسي» تعود للأسرة الخامسة

أعلن الدكتور زاهي حواس، عالم الآثار المصرية، أنّ أعمال حفائر البعثة المصرية المشتركة مع المجلس الأعلى للآثار في منطقة جسر المدير، في جبانة سقارة، أسفرت عن اكتشافات أثرية عدة تعود إلى عصر الأسرتين الخامسة والسادسة من الدولة القديمة، بينها مقبرة لكاهن المجموعة الهرمية للملك «ببي الأول»، و9 تماثيل تعود إلى «ميسي».

وأكد حواس، العثور على مقابر تعود إلى عصر الدولة القديمة، تشير إلى وجود جبانة ضخمة بها العديد من المقابر المهمة، وأول هذه المقابر هي مقبرة «خنوم جد إف»، وكان يعمل مفتشا على الموظفين، ومشرفا على النبلاء، وكاهن المجموعة الهرمية للملك أوناس آخر ملوك الأسرة الخامسة، والمقبرة ملونة وبها مناظر الحياة اليومية.

العثور على مقبرة «كاتم الأسرار»

وأشار إلى أنّ والمقبرة الثانية لـ«مري»، وصاحبها يحمل ألقاب عدة مثل «كاتم الأسرار»، ومساعد قائد القصر العظيم، وعثر على مقبرة أخرى لكاهن المجموعة الهرمية للملك «ببي الأول»، و9 تماثيل من الحجر الجيري الملون تمثل رجلًا بجواره زوجته وكذلك تماثيل خدم وتماثيل منفردة، ولم يعثر على أي نقوش تشير إلى اسم صاحب هذه التماثيل وبعد شهور عدة من هذا الكشف عثر على باب وهمي بجوار موقع التماثيل يشير إلى أن صاحبه يدعو «ميسي» وأن التماثيل تعود إلي عصر الأسرة الخامسة، لذلك تؤكّد أنّ التماثيل التسعة تخص المدعو «ميسي».

وأكد حواس، العثور على تمثال لشخص يظهر واقفًا وبجواره زوجته تمسك بقدمه، إلى الجانب الآخر ابنته تحمل أوزة، مشيرا إلى أنّه عُثر على بئر يصل عمقها إلى 15 مترا، وفي أسفلها حجرة بها تابوت من الحجر الجيري لصاحبه «حكا شبس»، وعثر حول التابوت على العديد من الأواني الحجرية.

واتضح أن هذا التابوت لم يمس، وأنه مغلق تماما منذ نحو 4300 عام، وعند فتح غطاء التابوت عُثر على مومياء لرجل، مغطاة برقائق الذهب، وتعتبر هذه أكمل وأقدم مومياء غير ملكية يعثر عليها حتى الآن، كما عُثر على بئر يصل عمقها إلى 10 أمتار وبداخلها مجموعة تماثيل خشبية، و3 تماثيل حجرية تمثل شخصا واحدا للقاضي والكاتب «فتك»، وبجواره مائدة قرابين وأمامه تابوت داخله المومياء الخاصة به.

اكتشافات أثرية كثيرة

وقال الدكتور مصطفي وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للأثار، إنّ البعثة عثرت على مجموعة تماثيل رائعة تعود إلى عصر الدولة القديمة، ومن المعروف أن منطقة سقارة اكتشف فيها العديد من التماثيل في القرن الماضي ولم يعثر على تماثيل بهذا الحجم إلا في هذا الموسم.

كما عثرت البعثة على العديد من التمائم وأدوات التجميل وتماثيل المعبود بتاح سوك، وتماثيل على هيئة معبودات وكذلك أواني فخارية ونذرية.