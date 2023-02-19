هدى حميد معوض مديرا لإدارة المواهب والنوابغ بوزارة الأوقاف

قرر الدكتور هشام عبد العزيز علي، رئيس القطاع الديني، تكليف الدكتورة هدى حميد معوض مديرًا لإدارة المواهب والنوابغ بوزارة الأوقاف، تقديرًا للنجاح الذي حققته في ملف الطفل من خلال البرنامج الصيفي للأطفال والأنشطة المصاحبة له.

وأشار «علي» إلى تشكيل لجنة علمية متخصصة، تضم عددًا من قيادات وزارة الأوقاف برئاسة رئيس القطاع الديني، وتضم عددًا من الشخصيات العامة المعنية والمهتمة بهذا الأمر، وتضم هذه اللجنة كلا من الشيخ خالد الجندي والشيخ عبد الفتاح الطاروطي في عضويتها، كما سيتم ضم أعضاء آخرين من الشخصيات العامة وفق ما تقضيه طبيعة عمل اللجنة ومراحل أعمالها.

إطلاق مسابقة لاكتشاف المواهب

وكانت وزارة الأوقاف، أطلقت مبادرة «اكتشاف»، في إطار اهتمام الوزارة بتنمية المواهب ورعايتها، ورصدت للمرحلة الأولى مبلغ مليون جنيه، بهدف اكتشاف المواهب في مجالات الدعوة، والقرآن الكريم، والابتهال الديني.

وأكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أن «اكتشاف» ليست مجرد مسابقة عابرة، إنما هي خطة مدروسة لرعاية المواهب والنوابغ، وتضم أربعة فروع، الأول هو الصوت الذهبي، ويهدف إلى اكتشاف الأصوات شديدة التميز في قراءة القرآن الكريم والابتهال الديني، والفرع الثاني هو القارئ الصغير، لحفظة القرآن الكريم من أصحاب الصوت الحسن تحت سن 16 عامًا.

الخطيب النابه

أما الفرع الثالث، وهو «الخطيب النابه»، فيهدف إلى اكتشاف أصحاب المواهب الخطابية المتميزين في الجانب الخطابي شكلًا ومضمونًا بشرط التمكن التام من ناصية اللغة العربية.

والفرع الرابع هو «الإمام المؤثر والواعظة المؤثرة»، ويعنى به الإمام الأكثر تأثيرًا في محيطه الجغرافي من حيث اجتماع الناس حول علمه وثقتهم فيه، ومشاركته الاجتماعية لهم، أو تأثيره الإيجابي في مواقع التواصل، وكذلك الواعظة المؤثرة.