رابط التقديم على وظائف وزارة الأوقاف 2023 .. يبدأ غدا

ساعات قليلة ويبدأ التقديم على وظائف وزارة الأوقاف، إذ أعلنت بدء التقديم، السبت الموافق 18 فبراير، ويستمر حتى يوم 4 مارس المقبل، عبر بوابة الوظائف الحكومية.

وأعلنت وزارة الأوقاف، بدء التقدم لمسابقة الأئمة إلكترونيًّا عن طريق موقع بوابة الوظائف الحكومية عبر رابط مخصص لذلك، وهي الجهة الوحيدة التي يجري التقدم من خلالها، وفق تأكيد الوزارة في بيانها.

وظائف وزارة الأوقاف

وتطلب وزارة الأوقاف شغل وظائف إمام وخطيب ومدرس (تعاقد).

ويمكن التقديم على وظائف وزارة الأوقاف من خلال الضغط هنا.

شروط التقدم للوظائف

الحصول على مؤهل عال «أزهري».

يجب ألا يزيد عمر المتقدم عن 30 عاما.

ألا يقل التقدير العام التراكمي للمتقدم عن (جيد).

المستندات المطلوبة

يجب إحضار بعض المستندات للتقديم على وظائف وزارة الأوقاف، وهي:

الصورة الشخصية

تقديم بطاقة الرقم القومي «وجهان» بشرط أن تكون سارية

صورة المؤهل الدراسي

المؤهل الأعلى إن وجد

إيصال الإيداع البنكي

الموقف من الخدمة العسكرية

شهادة التأهيل أو بطاقة الخدمات المتكاملة في حالة الإعاقة

تقديم صحيفة الحالة الجنائية حديثة وسارية وبشرط أن تكون موجهة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أو وزارة الأوقاف (وجهين بحسب الأحوال).