فنان تشكيلي عن تمثال «أضخم حوت» بوادي الحيتان: «عملته في 25 يوما»

تمثال حوت ضخم، طوله أكثر من 15 مترا، ووزنه يزيد عن 13 طنا، زين مدخل وادي الحيتان، تلك المحمية الطبيعية في محافزة الفيوم، ليكون شاهدا على جمالها، بحسب ما كشفه الفنان التشكيلي إبراهيم صلاح مصمم ومنفذ تمثال الحوت بمنطقة وادي الحيتان بالفيوم، حيث روى تفاصيل إزاحة الستار عن تمثال أضخم حوت مصنع من الخردة على مدخل وادي الحيتان: «كنا في إقامة فنية لمدة 3 شهور، وفي هذه الفترة زرنا الأماكن المعروفة بالفيوم وكان من ضمنها وادي الحيتان، وصممته في 25 يوما».

تصميم تمثال حوت ما قبل التاريخ

وأضاف «صلاح» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وجومانا ماهر: «الزيارة كانت رائعة جدا، وبصفتي نحات كنت أحب أن يكون لي دور بسيط بالمساهمة في هذه الأماكن، وكان من هذه المساهمة هو إقامة تمثال حوت ما قبل التاريخ، فالحيتان هناك موجودة بأشكال كثيرة وأنواع مختلفة، فاخترت حوتا وقمت بعمل تمثال له».

«صلاح»: تعلمت الفن التشكيلي عبر الممارسة والمتابعة

وتابع الفنان التشكيلي: «أنا لست أكاديميا لكني تعلمت الفن التشكيلي عبر الممارسة والمتابعة، بالإضافة إلى المنحة التي حصلت عليها، وهو ما أدى إلى تطور الموهبة وجعلها تبلغ مرحلة جيدة للغاية، وأنا سعيد بهذا التمثال، وأتمنى أن الفترة المقبلة تشهد عملا خاصا بإعادة التدوير، لأن هذا الفن معروف على الصعيد العالمي، ويستحق أن يكون متواجدا في الأماكن السياحية المعروفة».

إطاراات سيارات وحديد هي الخاات التي استخدمها الفنان التشكيلي في صناعة التمثال، وفقا له: «بالنسبة إلى التمثال، فقد استخدمت خامات عبارة عن إطارات سيارات، بالإضافة إلى الحديد، وجمعت هذه الخامات وعملت عليها يوميا لمدة 8 ساعات، واستغرق وقتا قدره 25 يوما، رغم أنه كان من المفترض أن يستغرق من 3 شهور إلى 4 شهور».