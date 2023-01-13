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محافظ الفيوم لـ رانيا هاشم على قناة الحياة: وادي الحيتان مقصد لعلماء الجيولوجيا والتاريخ

كتب:

محمد عزالدين
08:09 م | الجمعة 13 يناير 2023
قناة الحياة

قناة الحياة

قال الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، إن قرية «تونس» تشهد إقبالا سياحيا على مدار العام من جنسيات مختلفة ويزورها الكثير من المصريين.

وأضاف «الأنصاري»، خلال لقاء ببرنامج «بصراحة»، المذاع على قناة «الحياة»، وتقدمه الإعلامية رانيا هاشم، أن وزارة البيئة في عامي 2015 و2016 بدأت أعمال تطوير وادي الحيتان نظرا لأنه محمية طبيعية ومنطقة عالية الخصوصية، ويعد المكان الوحيد في العالم الذي يحتوي على هذا المشهد، وبالتالي يجري التطوير فيه بشكل دقيق.

إنشاء متحف للتراث الطبيعي في منطقة وادي الحيتان

وأشار إلى أنه جرى إنشاء متحف للتراث الطبيعي في منطقة وادي الحيتان، كما أنه جرى تسجيله في منظمة اليونسكو كأحد أماكن التراث العالمي، وهو مقصد كبير لعلماء الجيولوجيا والتاريخ، كما جرى إنشاء مركز لاستقبال الزوار.

رصف الطريق المؤدي لوادي الحيتان

ولفت أنه خلال العامين الماضيين بالتعاون مع وزارة البيئة والهيئة العامة للطرق والكباري جرى تأهيل الطريق المؤدي لوادي الحيتان برفع معدلات الأمان فيه، نظرا لأنه كان ممر ترابي ما كان يؤدي لوقوع حوادث كثيرة، فجرى إنشاء طريق به صلابة أكبر دون رصفه بالشكل التقليدي.

 

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