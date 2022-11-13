وادي الحيتان.. متحف مفتوح في الهواء يجسد تغيرات المناخ قبل 40 مليون سنة

يعد متحف وادي الحيتان بمحافظة الفيوم، هو الأفضل على مستوى العالم فيما يخص ربط الحياة بتغيرات المناخ من خلال المعروضات به، حيث إنّه الوحيد الذي يعرض الحياة البحرية والتغيرات التي مرت بها عبر الزمن من خلال 18 موقع في متحف مفتوح طوله حوالي 2 كيلو متر مربع، تعرض خلاله الحفريات في الهواء الطلق.

وقال الدكتور محمد سامح خبير التراث الطبيعي والمحميات ومؤسس وادي الحيتان، إنّ التغيرات المناخية قضية مهمة جداً بالنسبة للعالم كله، موضحاً أنّه كان هناك اتفاقاً خلال مؤتمر المناخ الماضي، ألا تزيد درجة الحرارة عن 1.5 درجة ولذلك أهمية كبرى جداً في الحفاظ على الحياة.

المحميات تخفف الانبعاثات الكربونية

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّ المحميات الطبيعية لها دور كبير جداً في تخفيف الانبعاثات الكربونية التي تزيد الاحتباس الحراري وبالتالي تزيد درجة الحرارة، حيث إنالمحميات الطبيعية دورها أنّها تعمل على تقليل نسبة ثاني أكسيد الكربون من الجو، من خلال زيادة امتصاص الكربون والاحتفاظ به في التربة أو السبخات.

وادي الحيتان نقطة هامة في الوعي البيئي

وأكدّ أنّ وادي الحيتان يمثل نقطة هامة جداً في رفع الوعي البيئي عن التغيرات المناخية لأنه يعطينا درساً في التاريخ لما كان يحدث منذ 40 مليون سنة بسبب التغيرات المناخية وبسبب ارتفاع درجة حرارة الكوكب في هذا الوقت، حيث إنّه لم يكن هناك القطبان الشمالي والجنوبي، وكان هناك كميات كبيرة جداً من المياه التي كانت محتلة معظم العالم.

مصر كانت غارقة بالمياه

وكشف أنّ مصر كانت غارقة بالمياه حتى منطقة وادي الحيتان، ثم بدأت درجة الحرارة تقل في في الكرة الأرضية بنهاية العصر الإيوسيني وبداية الإيجوسين، وبدأ تكوين القطبين الشمالي والجنوبي وبدأت المياه تنحصر وتقل وهذا هو السبب الرئيسي الذي يعطينا وعي بيئي عن التغيرات المناخية، وما قد يحدث بسببها.

وادي الحيتان علامة فارقة في العالم

وأشار إلى أنّ متحف وادي الحيتان الذي شيدته مصر في عام 2016 يعد علامة فارقة على مستوى العالم كله، لأنه المتحف الوحيد على مستوى العالم، الذي استطاع أن يربط تغير المناخ بالحفريات، ويشيد لها متحفاً، ويكون مثالاً لمتاحف المواقع على مستوى العالم، كما أنّه أفضل مثال على مستوى العالم في شرح تغير المناخ من خلال الحفريات.

الوحيد من نوعه في العالم والشرق الأوسط

ولفت إلى أنّ وادي الحيتان، حصل على جائزة أفضل متحف غير أثري عام 2016، وهو المتحف الوحيد في العالم والشرق الأوسط اللي بيعرض تغير المناخ بهذه الصورة، وهو أكثر متحف يضم حفريات أصلية يتجاوز عددها أكثر من 195 حفرية أصلية تمثل الحياة البحرية اللي كانت موجودة في محافظة الفيوم منذ 40 مليون سنة.

مصر دولة رائدة في متاحف الحفريات

وأردف أنّ مصر تعد دولة رائدة في متاحف الحفريات وتغير المناخ، ليس فقط لقدرتها على ربط الحفريات بظاهرة تغير المناخ والظاهرة، وتقديمها مثالاً قوياً سنة 2016 عن تغير المناخ من خلال وادي الحيتان، ولكننا أيضاً الدولة الوحيدة التي تحتوي على متاحف مفتوحة.

عرض حفريات الحيتان بالهواء الطلق

وشدد على أنّ متحف وادي الحيتان وهو الوحيد في العالم اللي بيعرض حفريات في الهواء الطلق من خلال 18 موقع في متحف مفتوح يبلغ طوله حوالي 2 كيلو متر مربع، ووجود تحدي فيه لاحتياجه إلى الكثير من الوقت والجهد، ولكن هذه هي أفضل طريقة لإيصال وإيضاح التغيرات المناخية.

التغيرات المناخية قديما خدمت الأرض

وكشف أنّ التغيرات المناخية قديماً لمصلحة كوكب الأرض، حيث تمكنا من الحصول على مساحة أكبر من اليابسة، ولكننا لا نرغب أن تنقلب للعكس الآن، لأنه إذا ارتفعت درجة الحرارة، ستتسبب في ذوبان القطبين الجنوبيين، وبالتالي زيادة كميات المياه ودمار الحياة على اليابسة، وحدوث أزمات في الغذاء، ومشكلات في الطاقة، وغيرها خصوصاً فقد الطاقة.