«التعليم» تعلن بدء تدريبات المعلمين على منصة التطوير المهني

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بدء استكمال تدريب معلمي الصفوف الأولى الابتدائية من الأول إلى الخامس، اليوم، على المنصة الإلكترونية للتدريب والتطوير المهني للمعلمين، على المناهج الجديدة.

رابط المنصة الإلكترونية للتدريب والتطوير المهني

وأشارت وزارة التعليم، إلى أنّ هذا التدريب استكمال لتدريبات التي بدأت إجازة نصف العام على رابط المنصة الإلكترونية للتدريب والتطوير المهني؛ لإتاحة الفرصة لأكبر عدد من المعلمين المستهدفين.

مواعيد تدريب المعلمين على منصة التدريب والتطوير المهني

وحددت وزارة التربية والتعليم، مواعيد تدريب معلمي الصفوف الأولي علي المنصة الإلكترونية للتدريب والتطوير المهني للمعلمين وهي كالتالي:-

- يوم الأحد 19 فبراير: تدريب معلمي مادة متعدد التخصصات الصف الأول الابتدائي الخامسة مساء، والرياضيات الصف الأول الابتدائي السابعة مساء.

- يوم الاثنين 20 فبراير: تدريب معلمي مادة متعدد التخصصات الصف الثاني الابتدائي الخامسة مساءً، والرياضيات الصف الثاني الابتدائي السابعة مساءً.

- يوم الثلاثاء 21 فبراير: تدريب معلمي مادة متعدد التخصصات الصف الثالث الابتدائي الخامسة مساءً، والرياضيات الصف الثالث الابتدائي السابعة مساءً.

- يوم الأربعاء 22 فبراير: تدريب معلمي مادة العلوم الصف الرابع الابتدائي الخامسة مساءً، والرياضيات الصف الرابع الابتدائي السابعة مساء.

- يوم الخميس 23 فبراير: تدريب معلمي مادة العلوم الصف الخامس الابتدائي الخامسة مساء، والرياضيات الصف الخامس الابتدائي السابعة مساءً.

- يوم الأحد 26 فبراير: تدريب معلمي مادة اللغة العربية الصف الأول الابتدائي الخامسة مساءً، اللغة الإنجليزية الصف الأول الابتدائي الساعة السابعة مساءً.

- يوم الاثنين 27 فبراير: تدريب معلمي مادة اللغة العربية الصف الثاني الابتدائي الخامسة مساءً، اللغة الإنجليزية الصف الثاني الابتدائي الساعة السابعة مساءً.

- يوم الثلاثاء 27 فبراير: تدريب معلمي مادة اللغة العربية الصف الثالث الابتدائي الخامسة مساءً، اللغة الأنجليزية الصف الثالث الابتدائي الساعة السابعة مساءً.

- يوم الأربعاء 28 فبراير: تدريب معلمي مادة اللغة العربية الصف الرابع الابتدائي الخامسة مساءً، اللغة الأنجليزية الصف الرابع الابتدائي الساعة السابعة مساءً.

- يوم الخميس 29 فبراير: تدريب معلمي مادة اللغة العربية الصف الخامس الابتدائي الخامسة مساءً، اللغة الإنجليزية الصف الخامس الابتدائي الساعة السابعة مساءً.