تعليمات من «التعليم» لتأمين الطلاب والمعلمين عند حدوث الزلازل

وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابا إلى المديريات التعليمية بشأن التعامل مع الكوارث الطبيعية والزلازل، موضحة أنه في إطار حرص الإدارة المركزية للأمن على اتخاذ كل الاجراءات اللازمة لتأمين منشآت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على مستوى الجمهورية، يجب اتباع التعلیمات التالية للتعامل عند حدوث هزة أرضية «زلزال» داخل المنشآت التعليمية.

تعليمات لحماية الطلاب والمعلمين عند حدوث زلازل

- التزم في مكانك داخل المنشأة سواء كنت في مكتب أو فصل ولا تخرج، تفاديا لسقوط الأنقاض فوق رأسك، كما يجب على المعلمين والمشرفين التنبيه على الطلبة بالاختباء تحت أثاث صلب مثل «التختة» أو المكتب أثناء حدوث زلزال.

- احرص على حماية رأسك أولا أو النصف العلوي من الجسم، تفاديا لسقوط أغراض وأشياء من السقف.

- تحرك حيثما تحركت الأشياء التي تختبئ تحتها لحين التأكد من أن الهزة الأرضية قد انتهت، وإذا لم تجد ما يمكن أن تختبئ تحته، فعليك أن تقف بجوار أحد أركان الجدار مباشرة، مع وضع ذراعيك حول منطقة الرأس والعنق، ووضع الحقيبة على الرأس إن وجدت.

- ابتعد عن النوافذ والرفوف التي توجد عليها أغراض ثقيلة.

- عند وجود شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة ينصح بأن يجعل الكرسي في وضع الثبات حتى لا يتحرك، مع وضع اليد والزراعين حول الرأس قدر الإمكان.

- المتابعة المستمرة للمبنى للتأكد من عدم وجود أي تشققات بالمنشأة أو المدرسة، والعمل على إجراء الصيانة لها.

- التدريب على تنفيذ خطة تجربة إخلاء المنشأة عن طريق المسؤولين بالمنشأة وكيفية التعامل عند حدوث الكوارث.

- بعد انتهاء الزلازل أو الهزة الأرضية يجري إخلاء المبنى من الدور الأول ثم الأدوار التالية عن طريق كل مختص بكل دور حتى لا يحدث أي تزاحم.

- يراعى التدريب المستمر على خطة إخلاء المبنى في حالة الاحتياج إلى ذلك مع تحديد المختصين بذلك بكل منشأة تحت إشراف الإدارة.

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على ضرورة تنفيذ هذه التوصيات بكل دقة داخل المنشات تأميناً لها وحفاظا على أمن وسلامة الطلاب والعاملين بها والمتعاملين معها.