«التعليم» تعلن تفاصيل الانتداب لامتحانات الدبلومات الفنية 2023 وتقدير الدرجات

اعتمد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، جداول امتحانات الدبلومات الفنية نظام (5 سنوات، و3سنوات) بكل تخصصاتها (صناعي - زراعي - تجاري - فندقي).

ومن المقرر أن تبدأ الامتحانات التحريرية للدبلومات الفنية يوم السبت الموافق 27 مايو 2023، على أن تبدأ الامتحانات العملية والمعملية يوم السبت الموافق 20 مايو 2023.

فتح باب التقدم للترشح للعمل كرئيس أو وكيل للجنة

وأوضحت الوزارة، أنه جرى فتح باب التقدم للترشح للعمل كرئيس أو وكيل للجنة الإدارة ولجنة النظام والمراقبة لامتحان دبلوم المدارس الفنية (تجاري - فندقي - زراعي - صناعي) للعام الدراسي 2022-2023، وجرى إعداد ومراجعة كتيب التعليمات بشأن إجراءات التقدم لامتحانات الدبلومات الفنية عام 2023 وطباعته وتسليمه.

مواعيد انتداب العاملين بلجان سير الامتحان

وأشارت إلى أنه جار تحديد مواعيد انتداب العاملين بلجان سير الامتحان وتقدير الدرجات (خطة الندب) على أن يبدأ تقدير الدرجات لجميع التخصصات ابتداء من يوم السبت الموافق 3 يونيو 2023، مع مراعاة ظروف كل تخصص (تجاري - فندقي – زراعي – صناعي) من حيث العجز والزيادة في هيئات التدريس.