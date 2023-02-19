قناة «إكسترا نيوز» تبرز ملف «الوطن» اليوم: «الوثائقية.. مصر تحكي للعالم»

عرض برنامج «هذا الصباح»، من تقديم دعاء جاد الحق وهشام عبدالتواب ، على قناة «إكسترا نيوز»، الملف الذي نُشر في عدد اليوم من جريدة «الوطن»، الخاص بانطلاق قناة الوثائقية، بعنوان «الوثائقية.. مصر تحكي للعالم».

فريدة الشوباشي الوثائقية ستعرض حقائق

وقالت الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي، إنَّ انطلاق قناة الوثائقية اليوم بالنسبة لها حلم وجرى تحقيقه، متابعة: «الوثائقية هتعرض الوثائق الحقيقية التي لا يستطيع أحد تكذيبها مهما كانت»، مشيرة إلى أنَّه في الغرب تظل الوثائق محفوظة لمدة تصل إلى 25 سنة قبل الإفراج عنها، ولكن الآن يحق لنا الإفراج عن كل الوثائق الحقيقية لكي نكذب كل الافتراءات ونصحح التشوهات التي أصابت تاريخنا وشعبنا.

فريدة الشوباشي: «أنتظر كل المنتجات الوثائقية بشغف»

وأضافت «الشوباشي»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «هذا الصباح» من تقديم دعاء جاد الحق وهشام عبدالتواب، على فضائية «إكسترا نيوز»: «إحنا لازم نعرف العالم إزاي الشعب ده وقف وتصدى لكل الصعوبات والتحديات بصلابة وقوة على مر التاريخ»، متابعة: «أنتظر كل المنتجات الوثائقية بشغف اللي هتكون على القناة».