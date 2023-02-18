نواب: القناة الوثائقية ضرورة لتصحيح المفاهيم المغلوطة وخلق وعي عام داخل المجتمع

أكد عدد من أعضاء مجلس النواب أهمية تدشين قناة «الوثائقية» الجديدة، باعتبارها مصدراً قوياً وموثوقاً للمعلومات التاريخية والمعرفة الوطنية، والإسهام فى تصحيح المفاهيم المغلوطة وخلق وعى عام داخل المجتمع.

وقالت هند رشاد، أمين سر لجنة الإعلام بمجلس النواب، إن إعلان الشركة المتحدة عن تدشين قناة وثائقية «مهم للغاية»، فى ظل حاجتنا للإنتاج الوثائقى بأشكاله المختلفة، نظراً للدور المهم والفعال للأفلام التسجيلية والوثائقية، باعتبارها «ذاكرة الأمة»، وشاهداً على تطور المجتمع وما مر به من أحداث سياسية واجتماعية واقتصادية.

وأضافت أن «الإنتاج الوثائقى عنصر أساسى فى نشر الوعى والتنمية الثقافية والمعرفية الخاصة بالشعوب والحضارات والنماذج والتجارب والأحداث التاريخية والمعاصرة، وشهد على مستوى العالم تطورات عديدة، فنحن نشهد اهتماماً عالمياً بهذا الإنتاج، وتخصيص قنوات تقدم المادة الوثائقية بتنوع وأشكال مختلفة، ودخول الإعلام المصرى واهتمامه بالإنتاج الوثائقى يعد تطوراً مهماً، ويأتى فى إطار الدور المتكامل للشركة المتحدة فى مجال نشر الوعى والثقافة، والتأسيس لإعلام يسعى إلى تنمية وعى المواطن».

وأكد النائب تامر عبدالقادر، عضو لجنة الإعلام بمجلس النواب، أن إطلاق الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لأول قناة وثائقية سيكون له إسهاماته الواضحة لمجابهة محاولات طمس الهوية العربية، وفوضى الانفتاح التكنولوجى، وسيعيد التوازن للمشهد الإعلامى المصرى والعربى، كاشفاً أن إعلام الشركة المتحدة تمكن من ملء الفراغ الذى جاء نتيجة انعدام ثقة الجمهور فى الكثير من القنوات الفضائية، وهو ما جعل هناك شبه فراغ كامل.

وأشاد «عبدالقادر» بالاستراتيجية الإعلامية للشركة المتحدة، مؤكداً أنها استطاعت فى زمن قياسى أن تعيد العصر الذهبى للإعلام المصرى، وتؤكد رسالتها الوطنية فى الحفاظ على المجتمع المصرى من محاولات التشويه، مضيفاً أنه يمكن الآن لأكبر عدد من المشاهدين رؤية الأفلام الوثائقية بالرؤية الإعلامية الاحترافية التى تحترم معايير ومحددات التوثيق، لتصل رسالتها الواضحة للمتلقى لتكوين انطباع ورؤية واضحة دون تشتت، لافتاً إلى أن للأفلام الوثائقية أهمية كبرى فى الحفاظ على التاريخ، ورصد الواقع، بالإضافة إلى أنها تكون قادرة على تكوين الوعى المجتمعى، لما لها من مواصفات إعلامية خاصة عن باقى المواد الإعلامية.