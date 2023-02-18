مفكرون ومثقفون: التاريخ المصري يجب أن يتصدر أولويات قناة «الوثائقية»

أشاد عدد من المفكرين والمثقفين بإطلاق قناة الوثائقية الجديدة، معتبرين أنها ستؤدى دوراً مهماً فى دعم الثقافة والفكر ورفع مستوى الوعى والمعرفة، مثمنين مجهودات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لإعادة الإعلام المصرى لدوره الحقيقى وتعزيز الريادة الإعلامية المصرية.

وأعرب الدكتور أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية، عن تفاؤله بفكرة إطلاق قناة الوثائقية لتكون منبراً وثائقياً ومعرفياً، يساعد الأجيال الجديدة على التحصيل الثقافى والمعرفى. وقال «زايد» لـ«الوطن» إن إطلاق الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية للقناة الوثائقية خطوة فى غاية الأهمية، لتوثيق كافة الأحداث والمحطات التاريخية والحديثة التى تدور على أرض الوطن، كما أنها جاءت فى توقيت مناسب، مضيفاً أن توثيق الأحداث والحقائق والقضايا يخلق نوعاً من أنواع الفكر الشامل للإنسان تجاه البيئة المحيطة به، ليعرف ما كان يحدث فى الماضى بالمجتمعات وكيف كانت تعيش الشعوب على الأرض إلى أن وصلت للمستوى الحالى، والتوثيق أداة مهمة لحماية ذاكرة الشعوب وهويتها وثقافتها.

وفى سياق متصل أشاد الكاتب والأديب يوسف القعيد بمجهودات الشركة المتحدة لتوثيق الأحداث التاريخية التى مرت بها البلاد، من خلال إعلانها عن إطلاق قناة الوثائقية لتكون منبراً للتوثيق المرئى بين قنواتها.

وقال «القعيد» لـ«الوطن» إن القناة الوثائقية التى أطلقتها الشركة المتحدة ستملأ حالة الفراغ التى عانينا منها طوال الفترة الماضية من نقص شديد لتوثيق الأحداث التى تشهدها البلاد، مضيفاً أن وجود قناة وثائقية سيحمى الهوية الوطنية ويمنع عمليات تزييف التاريخ أو العبث بوقائعه، ومصر تحتاج إلى توثيق ما حدث وما يحدث على أرضها وفى محيطها الجغرافى العربى والأفريقى.

من جانبه أكد الدكتور مصطفى الفقى، المفكر السياسى، سعادته بإطلاق القناة الوثائقية التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وقال إن بلداً بحجم مصر كان ينقصها قناة لتوثيق تاريخها الكبير الممتلئ بالأحداث المهمة، والتى شكلت وجدان الوطن العربى خلال السنوات الماضية، وستساهم فى خلق الوعى لدى الجيل الجديد.