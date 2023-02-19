وزير خارجية أمريكا في تركيا اليوم لبحث آثار الزلزال وانضمام السويد للناتو

يصل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين، اليوم الأحد، إلى تركيا، في زيارة رسمية، وفقا لوكالة أنباء «رويترز».

وأوضحت الوكالة، أن «بلينكن» سيناقش كيف يمكن لواشنطن أن تقدم المزيد من المساعدة لأنقرة في الوقت الذي تكافح فيه آثار الزلزال المدمر، والذي أودى بحياة عشرات الآلاف.

وضرب زلزال بقوة 7.8 درجة جنوب شرق تركيا وسوريا المجاورة في السادس من فبراير الجاري، ما أسفر عن مقتل نحو 47 ألف شخص، وتشريد أكثر من مليون شخص، إلى جانب تكلفة اقتصادية من المتوقع أن تصل إلى مليارات الدولارات.

انضمام السويد وفنلندا إلى الناتو

كما ستتصدر جدول الأعمال انضمام السويد وفنلندا إلى الناتو، حيث ترفض تركيا حتى الآن التصديق على ذلك، قائلة إن ستوكهولم على وجه الخصوص تأوي من تسميهم أعضاء في الجماعات الإرهابية، وأشارت أنقرة مؤخرًا إلى أنها ستوافق فقط على فنلندا.

وسيهبط كبير الدبلوماسيين الأمريكيين في قاعدة إنجرليك الجوية في مقاطعة أضنة الجنوبية، حيث سيقوم بجولة بطائرة هليكوبتر في المنطقة التي ضربها الزلزال، ومن المقرر أن يجري بعد ذلك محادثات ثنائية يوم الاثنين مع نظيره التركي مولود جاويش أوغلو.

وقالت مصادر مطلعة، إنه من المتوقع أيضا أن يلتقي بلينكين بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

ومنذ وقوع الزلزال، أرسلت الولايات المتحدة فريق بحث وإنقاذ إلى تركيا، وإمدادات طبية، وآلات تكسير الخرسانة، وتمويلًا إضافيًا بقيمة 85 مليون دولار كمساعدات إنسانية تغطي سوريا أيضًا.

كانت زيارة بلينكين الأولى لتركيا كوزير للخارجية قيد الإعداد لبعض الوقت ولكنها تأتي بعد عامين من توليه منصبه، في تناقض صارخ مع بعض أسلافه بمن فيهم هيلاري كلينتون وريكس تيلرسون، الذين قاموا بالزيارة في غضون الأشهر الثلاثة الأولى.

ويقول محللون، إن التأخير يظهر الطبيعة المتوترة للعلاقة التي تدهورت بشكل خاص منذ عام 2019، عندما حصلت أنقرة على أنظمة دفاع صاروخي روسية.

وتقدمت السويد وفنلندا العام الماضي بطلب للانضمام إلى اتفاق الدفاع عبر المحيط الأطلسي بعد العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا، لكنهما واجهتا اعتراضات غير متوقعة من تركيا وسعتا منذ ذلك الحين لكسب دعمها.

مواقف صارمة تجاه حزب العمال الكردستاني

وتريد أنقرة من هلسنكي وستوكهولم على وجه الخصوص اتخاذ موقف أكثر صرامة ضد حزب العمال الكردستاني، والذي تعتبره تركيا والاتحاد الأوروبي جماعة إرهابية، ومجموعة أخرى تلقي باللوم عليها في محاولة الانقلاب عام 2016.

وفي يناير الماضي، قال أردوغان إنه منفتح على التصديق على طلب هلسنكي فقط.

وترتبط عروض العضوية برغبة تركيا في شراء طائرات مقاتلة أمريكية من طراز F-16 ، وهي صفقة اعترض عليها الكونجرس الأمريكي ، إلا إذا أعطت أنقرة على الأقل الضوء الأخضر لعملية انضمام دول الشمال لحلف الناتو.