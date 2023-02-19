هزة أرضية على عمق 8 كيلومترات تضرب وسط تركيا

ضربت هزة أرضية بقوة 4.6 درجة على مقياس ريختر، وسط تركيا على عمق 8 كيلومترات.

وقال مركز «رصد الزلازل الأورومتوسطي، إن بؤرة الهزة الأرضية وقعت على مسافة 39 كم جنوب «قهرمان مرعش» و13 كيلو مترا شمال شرق «نورداجي» بـ«غازي عنتاب» جنوب تركيا

وكان«رصد الزلازل الأورومتوسطي» قال في وقت سابق، إن قوة الهزة الأرضية بلغت 4.8 درجة، بعمق 5 كيلو متر.

وفي سياق متصل، استقبل وزير الطاقة التركي فاتح دونماز على متن سفينة سياحية «تضم 1056 سريرا» في ميناء إسكندرون بولاية «هطاي»، متضرري الزلزال المدمر الذي ضرب جنوب بلاد فجر يوم 6 فبراير الجاري الذين سيمكثون فيها، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

بدورها، قررت «ولاية إسطنبول» التركية، إخلاء 93 مدرسة ونقل طلابها إلى مدارس أكثر مقاومة للزلازل اعتبارا من غد الاثنين، مشيرة في بيان، إلى أن السلطات قررت هدم وإعادة بناء 76 من تلك المدارس المصنفة خطيرة، فيما سيتم تدعيم مباني 17 مدرسة.

79 جواز عبور لـ 249 مواطنا عراقيا في تركيا

من جانبها، منحت السلطات العراقية، 79 جواز عبور لـ 249 مواطنا عراقيا في تركيا تمت إعادتهم إلى العراق عبر الرحلات الجوية والبرية بالتنسيق مع القنصلية العامة في «غازي عنتاب» جنوب تركيا.