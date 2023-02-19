تفاصيل 6 هزات أرضية في تركيا اليوم.. تراوحت قوتها بين 2.8 و4.6 ريختر

كشف مركز«رصد الزلازل الأورومتوسطي»، تفاصيل 6 هزات أرضية تعرضت لها مناطق بتركيا خلال الساعات الأولى من اليوم الأحد، مشيرا استنادا غلى بيانات نشرها على موقعه الإلكتروني إن الهزات تراوحت بين 2.8 و4.6 درجة على مقياس ريختر.

هزة في شرق تركيا

وضربت هزة أرضية بقوة 2.8 درجة على مقياس ريختر، شرق تركيا، وكشف مركز «رصد الزلازل الأورومتوسطي» عن تفاصيل الهزة، وقال إن البؤرة وقعت على عمق 2 كيلو متر.

وأضاف «الزلازل الأورومتوسطي»، أن الهزة الأرضية وقعت على مسافة 128 كم شمال غرب «شانلي أورفا» جنوب شرق تركيا و28 كيلو متر جنوب شرق «ملطية» بمنطقة «شرق الأناضول».

هزة بقوة 3.6 درجة شرق تركيا على عمق 10 كم

وفي وقت سابق، ضربت هزة بقوة 3.6 درجة شرق تركيا على عمق 10 كم، وأوضح «رصد الزلازل»، أن البؤرة وقعت على بعد 32 كيلو متر جنوب شرق «ملطية» و12 كم شمال غرب «سينجيك»

ضربت هزة أرضية بقوة 3 درجات على مقياس ريختر شرق تركيا، وقال مركز «رصد الزلازل الأورومتوسطي»، إن البؤرة وقعت على عمق 5 كيلومترات.

وأضاف «الزلازل الأورومتوسطي»، أن مركز الهزة الارضية وقعت على مسافة 32 كم جنوب شرق «ملطية» و21 كيلو مترا شرق وشمال شرقي «سيليخان» بـ«أديامان» جنوب شرق تركيا.

بؤرة الهزة الأرضية على مسافة 82 كيلومترا

وفي وسط تركيا، ضربت هزة أرضية بقوة 4.6 درجة على مقياس ريختر، على عمق 5 كم، وأوضح «الزلازل الأورومتوسطي» أن بؤرة الهزة على مسافة 82 كيلو متر بين الغرب والشمال الغربي من «قهرمان مرعش» و 24 كم غرب «جوكسون».

وضربت هزة أرضية بقوة 3.4 درجة على مقياس ريختر وسط تركيا، ووفقا لبيانات نشرها مركز «رصد الزلازل الأورومتوسطي»، وقعت بؤرة الهزة على مسافة 93 كم بين غرب وشمال غربي «جوروم» شمال «الأناضول» و9 كيلومترات بين الشمال والشمال الشرقي من «طوسيه» بمنطقة البحر الأسود.

ومساء أمس السبت، ضربت هزة ارتدادية بقوة 5.4 درجة على مقياس ريختر شمال غرب مدينة «غازي عنتاب» الواقعة جنوب تركيا على بعد 125 كيلومترا من المدينة، فيما وقعت هزة أخرى بقوة 5.1 درجة في «قهرمان مرعش».