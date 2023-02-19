أستاذ علوم سياسية: القناة الوثائقية ستساهم في تنمية الوعي

قال الدكتور إكرام بدر الدين، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إنّ توثيق الأحداث بشكلٍ عام، والأحداث السياسية بشكلٍ خاص، أمر بالغ الأهمية، حتى يتسنى للأجيال القادمة والحالية متابعة الأحداث من دون تزييف أو تغيير، ومن هنا تأتي أهمية التراكم المعرفي وبالتالي أهمية التوثيق.

المهنية والحرفية في الوثائقية

وأضاف بدر الدين، خلال تصريحات لـ«الوطن» أن وجود القناة الوثائقية سيطبق التراكم المعرفي بشكل مهني وحرفي، وليس من خلال وجهة نظر محددة بل من خلال قواعد مهنة الإعلام، إضافة إلى أنّ وجود القناة الوثائقية سيساهم في تنمية الوعي.

وأوضح أن قضية الوعي ذات أهمية كبيرة، خلال هذه الفترة على وجه التحديد، لذلك القناة الوثائقية ستساهم في تنمية الوعي الذي يرتبط أيضا بالتطورات التي تحدث في العالم كله من حروب الجيل الرابع، والشائعات المغرطة، إذا التوثيق هنا ليس قائم على نقل الأحداث فقط بل له دور تنموي سيأخذ وقته حتى يظهر تأثيره.

كوادرإعلامية ومتخصصين

وأشار أستاذ العلوم السياسية إلى أنّ من المتوقع أن تستعين القناة بكوادر إعلامية ومختصين من مختلف المجالات، بحيث يكون لها دور من خلال الخبرات التي تملكها هذه الكوادر.

ومن المقرر أن تطلق الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قناة الوثائقية، اليوم؛ لتُشكّل إضافة جديدة في سماء الإعلام المصري.